Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović obratio se u četvrtak navečer hrvatskoj javnosti u izravnom televizijskom prijenosu na svim nacionalnim televizijama.

Milanovićevo obraćanje ranije je najavio njegov glasnogovornik Nikola Jelić na Twitteru nakon što je premijer Andrej Plenković u četvrtak rekao da sastanka oko kandidata za novog ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) na koji ga je pozvao predsjednik Republike Zoran Milanović neće biti dok se Milanović ne ispriča.

Milanović je ranije u četvrtak pozvao premijera da žurno, već danas, održe sastanak kako bi usuglasili kandidata za novog ravnatelja VSOA-e s obzirom na to da 10. srpnja istječe mandat ravnatelja u ostavci Ivici Kinderu.

Milanović je zatim u obraćanju u izravnom televizijskom prijenosu rekao da političkim udarom na ustavni poredak i demokraciju Plenković Hrvatsku vraća u doba kada su obavještajne službe bile pod izravnom kontrolom vladajuće stranke.

Predsjednik Hrvatske svoje obraćanje je započeo riječima:

"Budući da me hrvatski Ustav - kojemu sam prisegnuo - obvezuje da brinem za redovno i usklađeno djelovanje, kao i za stabilnost državne vlasti, odlučio sam upozoriti hrvatsku javnost na ozbiljnu prijetnju ustavno-pravnom i demokratskom poretku koji sprema Vlada Andreja Plenkovića."

Naveo je kako je u srijedu obaviješten da Vlada, mimo Ustava, namjerava Vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju staviti pod izravno upravljanje Ministarstva obrane.

"Umjesto poštivanja ustavne procedure za imenovanje ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije i suprotno ustaljenoj demokratskoj praksi, Vlada je pripremila neustavno rješenje prema kojemu bi privremenog čelnika Agencije postavljao i razrješavao ministar obrane", ističe Milanović i nastavlja:

"Želim biti jasan: to je politički udar Andreja Plenkovića na ustavni poredak i demokraciju koji Hrvatsku vraća u doba kada su obavještajne službe bile pod izravnom kontrolom vladajuće stranke."

Dalje je objasnio da HDZ-ova Vlada sada želi, ponovo, stranačku kontrolu nad Vojno sigurnosno-obavještajnom agencijom koja bi u tom slučaju bila posve izuzeta od demokratskog i civilnog nadzora.

"Kao predsjednik Republike i ujedno Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske pozivam Vladu da to ne čini jer ću biti prisiljen reagirati u skladu sa svojim ovlastima. Pozivao sam ranije, a i danas sam pozvao predsjednika Vlade, da razgovaramo i dogovorimo kandidata za novog ravnatelja vojne Agencije. On mora biti imenovan kako je i predviđeno hrvatskim Ustavom: usuglašavanjem Predsjednika Republike i predsjednika Vlade, uz prethodno mišljenje Hrvatskog sabora", navodi Milanović.

Sve izvan te ustavne procedure predstavlja političko nasilje koje ugrožava demokratski poredak u zemlji rekao je Milanović u obraćanju naciji.

"Iako sam računao da će kod predsjednika Vlade prevladati razum i odgovornost prema državi, nakon današnjeg njegovog istupa bojim se kako on već dugo planira stranački udar na Vojno sigurnosno-obavještajnu agenciju. Predsjednik Vlade odbijao je svaki razgovor o novom ravnatelju i do dan danas nije smatrao potrebnim usuglasiti se o imenu novog ravnatelja Agencije, iako je to dužan po Ustavu", dodao je Milanović.

Milanović je potcrtao da nema kandidata za ravnatelja Agencije dok se predsjednici Republike i Vlade ne usuglase i da to moraju znati i svi časnici koji imaju ili će imati ambiciju obavljati taj posao.