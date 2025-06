Građanski „Protest protiv nasilja“ u Nišu koji je počeo u petak naveče završen je blokadom pruge kod Apelacionog suda. Kolona oko hiljadu demonstranata, sa studentima i mladima na čelu, tu je stigla nakon šetnje centralnim gradskim ulicama od mesta okupljanja pred Gradskom kućom.

Na početku protesta, pred zgradom u kojoj se nalazi kabinet gradonačelnice, okupljenima se obratila aktivistkinja Danijela Vujošević.

"Sutra su dve hiljade dana od ubistva Olivera Ivanovića, u nedelju četiri hiljade dana ove zle vlasti, četiri hiljade dana oduzetih od naših života. Svedočimo represiji i nasilju ove vlasti. Od koga se brane? Od nas, građana?“, pitala je aktivistkinja.

Zatim se obratila pravosuđu.

"Slušajte ovaj narod i počnite da primenjujete zakon i na one koji su na vlasti. Ako ne budete počeli da radite svoj posao, narod će postati sud, a vi ćete biti odgovorni“, rekla je ona.

Ponovila je iste zahteve koji se čuju sa svakog protesta protiv nasilja. To su ostavka svih članova REM-a, smena rukovodstva RTS-a, gašenje štampanih medija i tabloida koji objavljuju lažne vesti i krše novinarski kodeks, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Happy zbog promovisanja nasilja i smene ministra policije Bratislava Gašića i šefa BIA Aleksandra Vulina.

Njihovo ispunjenje zatražio je i Dimitrije Binić, student Pravnog fakulteta u Nišu, koji je podsetio na afere koje se vezuju za aktuelnu vlast poput rušenja u Savamali, plantaže marihuane u Jovanjici, lažnih diploma i doktorata ministara...

Zatim je dodao da je došao na protest zbog ozbiljnosti situacije koju, kako je rekao, više ne može da trpi ni kao čovek, ni kao građanin, ni kao ponosni Srbin.

"Danas, kada smo ustali protiv nasilja zbog kolektivne tuge za ubijenima, režim nas naziva lešinari, pijani i drogirani, plaćenici i izdajnici. Režim namerno proizvodi mržnju, bezakonje i nasilje, lako se vlada uplašenima. Zato sam ovde, da cela Srbija čuje i zna da su građani besni i odlučni u svojoj borbi sada više nego ikada pre. Ne mogu ovo više da trpim!“, govorio je student.

Obratio se predsedniku Aleksandru Vučiću.

"Želeći da nikada više ne dođe do građanskog rata u Srbiji, a odlučan da u zemlji u kojoj živimo ne vlada diktatura, molim Vas, kao čoveka, kao kolegu pravnika, da uvažite narodnu volju i ispunite sve zahteve građana. Ukoliko ne prihvatite zahteve do 14. jula u 6:30, biću primoran da dođem na Andrićev venac ispred Predsedništva u ponedeljak 17. jula i započnem štrajk glađu do ispunjenja svih zahteva“, rekao je Dimitrije.

Prvi "Protest protiv nasilja“ održan je 8. maja u Beogradu i nakon nekoliko nedelja proširio se na ostale gradove i opštine. Od ove nedelje protesti se širom Srbije organizuju četvrtkom i petkom, a u Beogradu subotom.

Proteste organizuju Moramo – Zajedno, Zeleno-levi front – Ne damo Srbiju, Narodna Stranka, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka i Pokret slobodnih građana, uz podršku mnogobrojnih građana i aktivista.