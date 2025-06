Niko normalan se ne raduje novim nacionalnim rovovima i novim mogućnostima bilo kakvih novih sukoba, rekao je u petak u Beogradu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon susreta s albanskim predsjednikom Edijem Ramom.

Vučić je kazao kako su poslije decenija ćutanja u odnosima Srbije i Albanije počeli da mijenjaju loše političko naslijeđe, te kako su dobrim rezultatima pokazali da njihovi narodi mogu mnogo brže da idu naprijed i mnogo brže da sarađuju.

“Uvek smo podržavali Berlinski proces kao veoma koristan regionalni format i smatramo da će on da doprinese daljoj saradnji, procesu pomirenja i prevazilaženju nasleđa iz prošlosti", rekao je Vučić.

Vučić je također kazao da je inicijativa Otvoreni Balkan „"donela ogromne koristi za svakoga i da smatra da ta inicijativa može u budućnosti da doprinese daljem zbližavanju naroda i boljem životu i standardu svih građana“.

"Ako smem da kažem, ne mislim da se iko normalan raduje novim nacionalnim rovovima i novim mogućnostima bilo kakvih novih sukoba. Nisam slučajno rekao "niko normalan“, rekao je Vučić, te dodao:

„Mi ne samo da hoćemo mir, već na tome radimo, ma koliko to bilo teško za nas. Ogromna je težina problema s kojim se suočavamo. Nikad nisam imao problem da razgovaram sa Albinom Kurtijem. U svim razgovorima sam učestvovao. Poznajete li nekog sa kim nisam razgovarao“

Vučić je zatim u kontekstu napetosti na Kosovu rekao: "Suština je u tome da Zajednica srpskih opština mora da bude formirana. Trebalo je da bude pre 10 godina i više, ali nije".

Što se tiče plana o deeskalaciji, Vučić je rekao da ga zna napamet. Dodao je kako Srbija već učinila dvije, a treću ne može jer se ona uvija sa Prištinom. U trećoj je, kako je rekao, riječ o simultanom povlačenju gradonačelnika i ljudi iz opštinskih zgrada, sve ostalo je srpska strana ispunila.

Rama nakon susreta s Vučićem: Niko ne bi trebao da podcijeni rizik eskalacije tenzija, jedini put je dijalog

Jedini put naprijed nije put povećanja tenzija već put dijaloga i dogovora. Niko ne bi trebao da podcijeni rizik eskalacije tenzija do te tačke kada ćemo se naći u takvoj situaciji da neki naoružani pokreti mogu da krenu da rade nešto što mi ni na koji način ne smijemo dozvoli da se desi, rekao je danas u Beogradu albanski predsjednik Edi Rama, govoreći o napetostima na sjeveru Kosova na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon susreta s srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Rama je na samom početku obraćanja poručio kako bi se mogao napraviti "neki novi plan i otvoriti neki novi put za integraciju naših zemalja na europsko tržište“.

"Ne možemo da se složimo oko svega, ali ćemo dati sve od sebe kako bismo unaprijedili proces saradnje i mira“, rekao je Rama.

Podsjetio je kako boravi na turneji zemljama Zapadnog Balkana, kako bi se razgovaralo o temama koje su uzajamnog interesa.

"Sa tenzijama koje su prisutne na severu Kosova izbegavamo da svoja mišljenja iznesemo javno, kako ne bismo pogoršali situaciju i okrenuli je u smijeru u kom ne treba“, rekao je Rama, te dodao:

“Po mom mišljenju, jedini put naprijed nije put povećanja tenzija već put dijaloga i put dogovora."

Na pitanje novinara u kojem su pomenute njegove ranije izjave u kojima je kazao “Ne daj Bože da se sjever Kosova pretvori u Donbas”, Rama je odgovorio:

“Niko ne bi trebao da podcijeni rizik eskalacije tenzija do te tačke kada ćemo se naći u takvoj situaciji da neki naoružani pokreti mogu da krenu da rade nešto što mi ni na koji način ne smijemo dozvoli da se desi. To bi nas možda dovelo do situacije koja je možda uporediva s Donbasom. Da bi se stvorila neka teritorija u okviru regiona koja bi nam dovela do posljedica koje su nezamislivih razmjera i napravila nemogućim da uložimo energiju i situaciju vratimo u ranije stanje. Danas je situacija takva da je i dalje veoma moguće kontrolisati je sa jasno definisanim tačkama u cilju deeskalacije koje je odredila međunarodna zajednica. To znači da mora da dođe do zajedničkog stanovništva i da ono prevlada”, rekao je Rama.

Albanski predsjednik je dodao kao smatra da je razvlačenje sa procesom ZSO-a strateška greška.

“Uz to je i greška da se razvlači sa uspostavljenjem uslova za građane Srbije da sprovode svoja verska prava. Insistiranje na tome da se ostane u opštinskim zgradama sa gradonačelnicima koji su izabrani u uslovima bojkota, smatram da je to greška“, dodao je Rama.