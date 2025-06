Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je u ponedjeljak u Beogradu, gdje se sastao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem da Srbija i Crna Gora dijele zajednički europski cilj ali da postoje neka pitanja o kojim nemaju zajednička stajališta kao što je pitanje Kosova.

"Podržavamo iskreno i prijateljski dijalog i želimo da se okonča, ako je to moguće u korist i Beograda i Prištine. Nisam sretan zbog tenzija na sjeveru Kosova, apeliram na deeskalaciju i mislim da je Vučić (Aleksandar) uradio dosta da dođe do deeskalacije ali je za tango potrebno dvoje", kazao je Milatović te dodao kako pozicija Europske unije (EU) i dijalog koji postoji u okviru platforme koju je postavila EU ono što Podgorica u ovom trenutku podržava.

Posjet Milatovića Srbiji prvi je nakon njegovih službenih posjeta Bruxellesu i institucijama EU i NATO, organiziran u cilju jačanja političkih i ekonomskih odnosa dvije države i unapređenju regionalne suradnje.

"Crna Gora je priznala Kosovo 2008. godine, ali moramo biti dovoljno ljudi i dovoljno politički pismeni kako bi razumjeli poziciju Srbije kada je u pitanju njen pogled na ono što Srbija kaže da je dio njezina teritorija", kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, trenutačno je najvažnije tenzije na sjeveru Kosova staviti pod kontrolu kako bi situacija došla do deeskalacije što je prioritet Kosovu i Srbiji te i Crnoj Gori, a što utječe i na susjedne zemlje zbog čaga Crna Gora podržava otvoren dijalog.

Tijekom susreta sa srbijanskim predsjednikom u Beogradu, kako je kazao Milatović fokus je stavljen na teme koje zbližavaju, a ne na teme koje udaljavaju dvije zemlje te je to ključna stvar ka ozdravljenju političkih odnosa.

"Temama koje nas udaljavaju treba prilaziti na smisleniji način stavljajući se u cipele jedni drugih i otvoreno razgovarajući", kazao je Milatović te dodao da je Srbija Crnoj Gori najveći trgovinski partner, značajna je suradnja u oblasti turizma, a Srbija je i najveći investitor u Crnoj Gori.

"Sa Srbijom nemamo diplomatski odnos na razini veleposlanika, nemamo granične prijelaze. Nikada nije održana sjednica dvaju vlada", kazao je Milatović te dodao da je imenovanje veleposlanika Srbije i Crne Gore u Podgorici i Beogradu nužno kako bi se unaprijedili odnosi dvije države.

"Dobio sam uvjerenje od predsjednika Vučića da će Srbija napraviti korak u tom smjeru vrlo brzo, a da će Crna Gora u tom smjeru napraviti korak nakon formiranja nove vlade ", rekao je Milatović.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je kako su razgovarali o svim drugim važnim pitanjima i to od infrastrukturnih pitanja, izgradnji auto cesta koje će omogućiti da se iz Beograda do Podgorice stigne za 4,5 sata, te potrebi za daljom izgradnjom željezničke pruge, daljim povezivanjem i u energetskom smislu.

Vučić je kazao da u Crnoj Gori ima onih koji se trude podići strah od Srbije, te poručio da će Srbija sudjelovati samo u onim stvarima u kojima Crna Gora to želi.

"Na sjenku vam stati nećemo. Ne pada nam na pamet tražiti bilo što što netko drugi ne želi, razgovaramo na veoma civiliziran normalan način koji treba graditi povjerenje između nas i u budućnosti", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinstvo s crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem.

Govoreći o mogućnosti uvođenja izravnog platnog prometa između Srbije i Crne Gore, Vučić je rekao da je to važno pitanje i jedna od prepreka u razvoju ekonomskih odnosa dvije zemlje.

''Ne bih govori o tome tko je za to krivac, ali samo želim da znate kako je s naše strane to potpuno čisto. Ovdje je u pitanju nešto drugo. Najveći broj korespondentskih banaka u Crnoj Gori je iz Švicarske i Njemačke, pa oni žele s tim raditi. Kod nas to funkcionira 15 godina s Bosnom i Hercegovinom, gdje je valuta za plaćanje konvertibilna marka", rekao je Vučić.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ranije je izjavio kako će u središtu njegova posjeta Srbiji biti potpuna normalizacija odnosa između dvije zemlje i kako će najvažniji segment posjeta biti ponovno postavljanje diplomatskih odnosa na razinu veleposlanika, jer Srbija nema veleposlanika u Podgorici, niti Crna Gora u Beogradu.

Milatović će se u Beogradu sastati i s predsjednikom Narodne skupštine Srbije Vladimirom Orlićem, a najavljeno je da će položiti cvijeće ispred Osnovne škole "Vladislav Ribnikar".