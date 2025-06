Učesnici 12. ultramaratona Vukovar - Srebrenica stigli su u Potočare gdje će sutra prisustvovati kolektivnoj dženazi za 30 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici.

Ultramaratonci Boban Pantović, Mirsad Softić, Dražen Ćućić i Robert Kasumović u pet dana i pet etapa, od Vukovara (Ovčara) preko Vinkovaca, Brčkog, Janje i Zvornika do Srebrenice (Potočari) pretrčali su 227 kilometara.

Na pojedinim dionicama pridružili su im se i drugi trkači koji svojim učestvovanjem žele podržati projekt i na taj način odati počast žrtvama.

Boban Pantović treći put učestvuje na ultramaratonu.

"Ovo je ono gdje je međunarodna zajednica napravila velike propuste. I dan danas prave propuste zato što se ovdje ne rješavaju problemi koji još uvijek tinjaju. Izuzetno je bitno da se svi mi vratimo sebi, porodici i da u svojim porodicama djecu vaspitavamo i odgajamo na pravi način, da u njima razvijamo ljubav i da ih učimo da prepoznaju ljubav u sebi, jer ko god prepozna ljubav u sebi neće dozvoliti da njima prevlada zlo. Ovakve zločine mogu da urade samo zli ljudi", poručio je Pantović.

Robert Kasumović iz Osijeka, penzionisani pripadnik hrvatske vojske, podsjetio je da su krenuli prije pet dana u spomen na sve žrtve Ovčare i Srebrenice.

"Trka se trči u pet etapa, od Ovčare do Potočara. To je teška i zahtjevna trka, ali svakim korakom odajemo počast žrtvama, svakom ubijenom nedužnom civilu na Ovčari i u Potočarima. Samo želimo skrenuti pažnju da se to ne ponovi", rekao je Kasumović.

Mirsad Softić iz Zenice rekao je da ima čast da je "danas s ovim herojima" koji su iznijeli trku.

"Posebna nam je čast da smo našu trku poklonili žrtvama Vukovara i Srebrenice. Nijedan žulj, znojka, bol nisu ni sekunde bolne koliko su boli pretrpjele te žrtve. Mislim da je dužnost svakog Bošnjaka da dođe ovdje. Poruka je poruka mira, da se ovo ne zaboravi", dodao je Softić.

Ultramaraton je trčao i Dražen Ćućić iz Osijeka.

"Ovaj maraton trčim već deseti put. Želim skrenuti pažnju da smo mi multikulturalna trkačka ekipa sastavljena i od Bošnjaka i od Srba i Hrvata. Želimo svojim primjerom pokazati da svi možemo zajedno živjeti u suživotu, da se moramo odmaknuti od prošlosti i gledati u budućnost", poručio je Ćućić.

Ultramaraton se održava od 2012. godine u terminu od 6. do 10. jula, kada maratonci u pet etapa od Vukovara (Ovčara) preko Vinkovaca, Brčkog, Janje i Zvornika do Srebrenice (Potočari) pretrče 227 kilometara.

Organizator Ultramaratona je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, a održava se pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Grada Zagreba.

U mezarju Memorijalnog centra u Potočarima sutra će biti ukopani posmrtni ostaci 30 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine nad stanovnicima "zaštićene zone UN-a" u Srebrenici.

Među 30 osoba koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula nalaze se četiri maloljetnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Elvir Salčinović, dječak koji je imao 15 godina kada je ubijen. Pogubljen je na području Baljkovice, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Liplje kod Zvornika 2001. godine.

Identifikovan je 2011. godine. Konačan smiraj naći će uz svoga oca Turabiju i brata Almira, koji su u Potočarima ukopani 2003. odnosno 2011. godine.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Nezir Muminović, koji je u momentu kada je ubijen imao 65 godina. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su još 2007. godine na području Kamenice.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je ukopana 6.721 žrtva genocida koji je tadašnja Vojska Republike Srpske pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića počinila nad Bošnjacima 1995. godine u Srebrenici. Još uvijek se traga za oko 1.000 žrtava genocida.