"Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Joe Biden je jasan i nedvosmislen u pogledu slanja aviona F-16 u Turkiye", izjavio je u utorak američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Jake Sullivan.

"Predsjednik Biden je mjesecima bio jasan i nedvosmislen da podržava transfer F-16 u Turkiye", rekao je Sullivan na konferenciji za novinare u okviru samita NATO-a u litvanskoj prijestolnici Vilniusu.

On je dodao da je to u nacionalnom interesu SAD-a, kao i u interesu NATO-a, kao i da Biden namjerava nastaviti s tim transferom i konsultacijama o ovom pitanju sa Kongresom.

Sullivan je rekao da će sa Kongresom raditi na terminu slanja aviona u Turkiye.

"Ne mogu spekulisati o tačnom danu kada će se to dogoditi, podržavamo da se to uradi", dodao je on.

Ankara je zatražila borbene avione F-16 i komplete za modernizaciju od SAD u oktobru 2021. Ugovor vrijedan 6 milijardi dolara uključivao bi prodaju 40 mlaznih aviona, kao i komplete za modernizaciju za 79 ratnih aviona koji se već nalaze na inventaru turskih snaga.