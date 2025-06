"Mislim da je važno da u ovim i dalje turbulentnim vremenima šaljemo poruku mira, solidarnosti sa svim žrtvama i šaljemo poruku nezaborava", poručio je premijer Crne Gore Dritan Abazović koji je stigao danas u Potočare gdje će biti klanjana dženaza i obavljen ukop 30 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine.

"Meni je drago da je Vlada Crne Gore svake godine u Potočarima na obilježavanju genocida u Srebrenici", istakao je Abazović, te dodao da će i dalje nastaviti svake godine dolaziti u Potočare.

"Da makar simbolički ukažemo na potrebu ponavljanja poruke da genocid nikada ne smije da bude negiran i da istina oslobađa. Istina oslobađa i vjerujem da će regija, kada svi prihvatimo istinu, zaista krenuti možda jednim drugim putem, putem pomirenja i progresa. Uvijek dolazim kao prijatelj svih ljudi. Ne pravim nikakve razlike među žrtvama", istakao je Abazović.

U Potočare je, pored Abazovića, stigao i potpredsjednik Vlade Crne Gore Ervin Ibrahimović.

"Danas ne bih o politici, danas je dan svih nas Bošnjaka, dan tuge, žalosti, sjećanja na sve one retrogradne politike kako mogu dovesti do genocida, do stradanja naroda samo zbog imena ili vjere", rekao je Ibrahimović.

Pozvao je svjetsku javnost da "napokon pobijedimo ovaj poraz koji se dešavao u Srebrenici".

"Da zavlada vladavina prava, da sve žrtve imaju pravo na pravdu i njihove porodice", dodao je Ibrahimović.

Pored njih, u Potočarima trenutno boravi i Usame Zukorlić, aktuelni potpredsjednik Skupštine Srbije koji je istakao sljedeće:

"Hoću da znate da ne samo Sandžak, odakle dolazim, nego generalno i Republika Srbija, ima svoj dio koji se suosjeća sa žrtvama i Srebrenicom i koji želi da pomirenje među narodima Balkana, naročito među Bošnjacima i Srbima, gradimo na temeljima pravde".