"Nikada ne smijemo prestati širiti istinu o počinjenom genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici", kazao je na komemorativnom skupu u Potočarima član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.

"Danas Bosna i Hercegovina ali i cijeli civilizirani dio svijeta iskazuju duboki pijetet prema žrtvama jedinog genocida u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Danas smo ovdje da kažemo da nikada ne smijemo prestati širiti istinu o počinjenom genocidu nad Bošnjacima. Mi nećemo nikada pokleknuti pred politikom i ideologijom zla, nećemo to učiniti ni zbog mrtvih ali ni zbog živih. Naša je trajna ljudska i civilizacijska obaveza da nađemo snage i mudrosti da govorimo o počinjenom genocidu. Posebno poštovanje moramo iskazati prema majkama Srebrenice. One se već 28 godina neumorno i hrabro bore za istinu i pravdu. One su istinski zaslužile da im se dodijeli Nobelova nagrada za mir", kazao je Bećirović.

Naglasio je također da kultura sjećanja jača istinu i pravdu.

"Kulturom sjećanja suprotstavljamo se kulturi laži i kulturi negiranja zločina i genocida i jedini način da izliječimo društvo od bolesti mržnje. Zato je izbor jednostavan - ili kultura sjećanja ili ponavljanje zla", rekao je Bećirović.

Podsjetio je da su najviši sudovi Ujedinjenih naroda (UN) dokazali da je počinjen genocid nad Bošnjacima i agresija protiv države Bosne i Hercegovine.

"U našoj državi nije bio građanski rat kako su to neki željeli prikazati. Riječ je o međunarodnom oružanom sukobu. Protiv naše zemlje vođeni su udruženi zločinački poduhvati tokom kojih je počinjen genocid. To su činjenice koje se ne mogu sakriti i izbrisati", kazao je Bećirović.

Naglasio je da je UN već ranije priznao grešku prema Bosni i Hercegovini i Srebrenici.

"Kroz svoje nedjelovanje i propuste UN, prema sopstvenom priznanju, snosi dio odgovornosti za genocid počinjen nad Bošnjacima. Danas zato javno postavljam pitanja: Zašto se ne ispravljaju počinjene greške? Zašto se dozvoljava posipanje soli na rane porodica žrtava genocida? Zašto se ne sankcioniraju oni koji negiraju genocid?", rekao je Bećirović te dodao:

"Opasnost od ponavljanja genocida nad Bošnjacima nije otklonjena. Ideologije, politike, mediji, velikodržavni centri moći, velikodržavne pretenzije i drugi faktori koji su doveli do genocida nad Bošnjacima su ponovo prisutni i ponovo prijete. Zato u Bosni i Hercegovini moramo voditi računa o tri elementa: jačanje državotvorne svijesti i politike. Bez države nećemo sačuvati nijednu drugu vrijednost. Drugi element je potreba jedinstva oko strateških državnih pitanja i treći je jačanje odbrambenog i sigurnosnog sistema", kazao je član Predsjedništva BiH.