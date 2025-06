"Pogledajmo zajedno danas u ove nišane i izdignimo se iznad naše kobne sebičnosti i umišljenosti, odbacimo zavade i zablude da ćemo se spasiti ako budemo pognuli glavu. Služimo Bogu da bismo se oslobodili ropstva ljudima, Svemogućem koji nas potiče na ljubav i praštanje", poručio je danas u Potočarima reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović.

U Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari danas je klanjana dženaza-namaz za još 30 žrtava genocida u Srebrenici, a namaz je predvodio reisu-l-ulema Kavazović. Tokom kratkog obraćanja porodicama žrtava i ostalim građanima okupljenim Potočarima, Kavazović je podsjetio kako je prošlo 28 godina od zločina genocida koji je počinjen u ovim krajevima i koji je bolom pravednika i mučenika odjeknuo u vasioni.

„I danas smo u šehidskom haremu, u posjeti našim šehidima, u ovom moru bjelila koje tako čisto simbolizira čistoću njihovih duša i njihove nevinosti. Na ovom mjestu, kad god do njega dođemo, mi dođemo do samog izvora, do mjesta ponovnog rađanja našeg naroda. Ovdje se promijenilo naše poimanje svijeta, naša prošlost, sadašnjost i budućnost. Ovdje smo upoznali drugog, onakvim kakav on jeste i kakav može biti“, rekao je Kavazović.

Podvukao je kako su oni koji su preživjeli genocid čista voda sa čistih izvora Srebrenice.

„Ta voda teče i daje blagotvornu snagu svemu što dotakne. Mi vidimo mnoštvo naše djece koja se rađaju, kako hodaju bosanskom zemljom, s ljiljanima na prsima i šehadetom u srcu. Rođeni smo u boli, onako kako se ljudi i rađaju, a Srebrenica je naša mati, naša ljubav i naš zavjet. Ovdje smo da obnovimo naše zavjete date Bogu, očevima i zemlji, gledajući u nišane i gledajući jedni u druge. Ovi nišani osvjetljavaju naše najmračnije i najteže noći, zato što svijetle nurom mučeništva, nepravde i nevinog stradalaštva. Svevišnji nas poziva da se nikada ne udaljujemo od njih, od njih i naših predaka naših u zemlji i braće naše na zemlji. S njima nas veže bratstvo duha, vjere i zemlje. Svima nama je ono potrebno, jer nismo dovoljni sami sebi“, rekao je Kavazović, te nastavio:

„S ovoga mjesta, izvora naše duhovne snage, sa zemlje naših očeva, djedova i pradjedova, zakunimo se Bogu, i njima, i cijelom svijetu, da ćemo se uvijek zalagati da našu zemlju učinimo mjestom mira i susreta ljudi svih vjera i nacija. Neka naše prisustvo danas ovdje bude znak čvrstog nijeta da ćemo je učiniti ponosnom, kao što i jeste, i nadom za sve potlačene, ucviljene, uvrijeđene i ponižene ljude na zemlji.“

Reis Kavazović je kazao također kako je Bosna više od zemlje.

„Bosna, i Srebrenica u njoj, je više od zemlje, ona je ideja na koju nasrću sinovi tame, kako bi ugasili Božije svjetlo. Jer, da je On htio, sve bi nas sljedbenicima jedne vjere učinio, a On je htio da vidi koji će od nas bolje, po Božijem nauku, postupiti. Mi, braćo i sestre, koji stojimo ovdje na šehitlucima u Srebrenici, i vi diljem Bosne i Hercegovine i svijeta, okrenimo svoja lica Onome Koji je vječno Živi, upućujući Mu dove“, rekao je Kavazović, te obraćanje završio molitvom na bosanskom jeziku.

Nakon kolektivnog dženaza-namaza, na mezarju Memorijalnog centra Srebrenica bit će obavljen i ukop 30 žrtava genocida, među kojima četiri maloljetnika. Najmlađa žrtva ove godine je Elvir Salčinović, dječak koji je imao 15 godina kada je ubijen. Najstarija žrtva je Nezir Muminović, koji je u momentu kada je ubijen imao 65 godina.

S današnjim ukopom u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari ukupno će biti ukopana 6.751 žrtva genocida koji je tadašnja Vojska Republike Srpske pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića počinila nad Bošnjacima 1995. godine u Srebrenici. Još uvijek se traga za oko 1.000 žrtava genocida.