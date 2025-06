Predsjednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) i aktuelni potpredsjednik Skupštine Srbije Usame Zukorlić izjavio je da je Srebrenica crvena linija za sve Bošnjake i pitanje oko kojeg trebaju biti ujedinjeni svi Bošnjaci i svi ljudi Zapadnog Balkana koji baštine pravdu i žele da istina i pravda budu temelj budućih boljih odnosa među narodima u regiji.

Zukorlić je istakao da je i ove godine bio na komemoraciji povodom obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici i odao počast žrtvama.

"Kao i svake godine sam u Srebrenici. Dolazio sam i kao omladinac i prije nego sam zauzeo ozbiljne političke pozicije i Srebrenica je za svakog Bošnjaka pa i mene, crvena linija. Srebrenica je simbol pravde. Srebrenica je pitanje oko kojeg svi Bošnjaci moramo da se složimo i da bude ta linija odbrane bošnjačkog nacionalnog interesa, to je pitanje oko kojeg trebaju biti ujedinjeni svi Bošnjaci i svi ljudi Zapadnog Balkana koji baštine pravdu i žele da istina i pravda budu temelj budućih boljih odnosa među narodima na Balkanu", kazao je Zukorlić.

Ističući vlastiti stav o potrebi da se pitanju negiranja genocida treba prići s malo drugačije strane, Zukorlić je kazao da samo negiranje genocida ne može umanjiti činjenicu da se genocid desio.

"To što će određeni faktori da negiraju neki zločin, ili genocid kao vrhunac zvjerstva i zločinstva, to samo donosi štetu negatorima, njima, njihovim porodicama, njihovom odnosu prema pravdi, odnosu prema miru, suživotu i vjerujem da, ko god negira genocid u Srebrenici, da ne pravi veliku štetu Bošnjacima, već pravi veliku štetu sebi. U tom duhu i svjetlu kao Stranka pravde i pomirenja, koja djeluje u Srbiji i dio je vladajuće većine, pitanje Srebrenice imamo kao dio stranačkog programa. Mi ćemo kao stranka uvijek djelovati konstruktivno. Vjerujem da naša uloga može biti značajnija, veća i jača od broja glasova koje imamo i da možemo doprinijeti ozdravljenju političkih odnosa, prije svega unutar države gdje djelujemo, a i generalno između BiH i Srbije jer pomirenje nema alternativu. Ako su mogli Njemačka i Francuska da se pomire nakon miliona ubijenih u zločinima, vjerujem da i Srbija i BiH mogu doći u jednom trenutku do tačke da poprave odnose", kazao je Zukorlić.

Ukazujući na sam naziv stranke na čijem je čelu, Zukorlić je kazao da se zalaže za pravdu i pomirenje i to pomirenje na temelju pravde, jer svako drugačije pomirenje smatra nepravednim i besmislenim.

"Hoću da kažem, koliko god to sad bilo teško, ja vjerujem, ne samo u pomirenje Bošnjaka i Srba, vjerujem i u potencijalno buduće strateško partnerstvo Srba i Bošnjaka", kazao je Zukorlić.

Situacija u Sandžaku politički sazrela

Komentirajući aktuelnu situaciju u Sandžaku, Zukorlić je kazao da je politička situacija u toj regiji sazrela nakon što su političari, stranke i narod prošli određene faze koje su doprinijele da se prevaziđu poteškoće iz prošlosti i da Sandžak više ne bude asocijacija za unutarbošnjačke sukobe.

"Uspjeli smo napraviti neke strateške dogovore, SPP i SDA Sandžaka dugo godina su bili u neprijateljskim odnosima, a postignut je sporazum i formirana koalicija u Bošnjačkom nacionalnom vijeću i dogovoreni su strateški ciljevi sandžačko-bošnjačkog naroda oko kojih će se sve političke opcije složiti", kazao je Zukorlić.

Što se tiče infrastrukturnih projekata u Sandžaku, Zukorlić je kazao da je SPP u dogovoru s vlastima Srbije izlobirao značajne projekte za koje treba vrijeme da se realizuju. Naveo je primjer autoputa koji treba proći i povezati Sandžak u perspektivi s Beogradom, Podgoricom i Sarajevom, te proket gasovoda važan za privlačenje investitora, kao i prokekt željeznice te aerodroma.

"U Sandžaku kod Sjenice postoji vojni aerodrom za koji se vlast u Beogradu složila da se izvrši konverzija iz vojnog u civilni, za šta će biti potrebno izlobirati ozbiljne investitore. Mi kao stranka radimo na tome i imali smo razgovore i u Turskoj", kazao je Zukorlić.

Evropski put Srbije i ambicija za nezavisnom politikom

Kao član skupštinskog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji i učesnik pregovora između Beograda i Brisela, Zukorlić je kazao da je u zadnje vrijeme mali procent građana u Srbiji koji podržava pridruživanje Srbije Evropskoj uniji i da taj procent ne ide na bolje, što smatra otežavajućom okolnošću za proces.

"Zvanična politika Vlade Republike Srbije je da Srbija želi pristupiti Evropskoj uniji i ne odustaje od tog puta. Međutim, Srbija se trudi da zadrži nezavisnu politiku u odnosu na EU, što onda otežava proces jer jedan od uslova i usklađivanje politike, a posebno vanjske politike države. Glavni kamen spoticanja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji je pitanje uvođenja sankcija Rusiji. Mislim da je ovo što sada radi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ambiciozno, inspirisan Pokretom nesvrstanih iz perioda kada je Jugoslavijom upravljao Josip Broz Tito, želi da se u odnosima između EU i Rusije zauzme neki neutralni položaj. Ono što je bolje jeste da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine i imamo jasan stav da je protiv aneksije Krima i drugih teritorija u Ukrajini. To je teško, riskantno i vjerujem da vlast u Srbiji trpi velike pritiske i sa istoka i sa zapada, ali ono može da ima i neke pozitivne odjeke ako uspije da sačuva da ima svoju nezavisnu politiku", smatra Zukorlić.

Kao Bošnjak i Sandžaklija smatra da je proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji važan suštinski projekat jer samo u tom procesu i tim integracijama vidi mogućnost zbližavanja naroda bivše Jugoslavije i mogućnost da svi Bošnjaci, svi Srbi, svi Albanci i svi Hrvati i budu zajedno u sistemu i da više ne čekaju na graničnim prelazima.

Ultradesničari najveća prijetnja miru na Balkanu

Govoreći o važnosti mira i stabilnosti kao glavnih faktora za prosperitet u regiji, Zukorlić je kazao da trenutno najveću prijetnju predstavlja ultradesničarska politika koja se manifestuje kroz izljeve mržnje, netrpeljivosti i glorifikovanje zločina, ubistava i genocida.

Naglasivši da je potrebno adekvatnije odgovarati na te tendencije, Zukorlić je kazao da neki politički faktori, na žalost, ne vide opasnost u tome da policajci na graničnom prelazu pjevaju pjesme u kojim se najavljuje Pazaru Vukovar, a Sjenici Srebrenica ili ne vide opasnost u muralima osuđenih ratnih zločincima koji su na zidovima Beograda i Banjaluke ili incidentima na nacionalnoj osnovi koji izazivaju netrpeljivost, mržnju i strah u Pljevljima ili u Baru ili u Priboju ili širom Bosne gdje su Bošnjaci manjina.

"Plašim se da te varnice u nekom trenutku ne izazovu požar. Koliko god možda sa ove tačke gledišta to izgleda da neće, nikad ne znamo koja varnica može da bude razlogom da bukne plamen. Kao predsjednik SPP-a se zalažem za pomirenje, kazao je Zukorlić i dodao da se vatra ne gasi vatrom i da se takve anomalije moraju liječiti.

Podsjetivši na riječi iz Kur'ana u kojim se nalaže da se na zlo odgovori dobrim pa će i veliki neprijatelj postati prisni prijatelj, Zukorlić je kazao da je to politika koju SPP zagovara.

"S tom politikom smo stekli mnogo prijatelja širom Srbije, Zapadnog Balkana i svijeta, ali ističem Srbiju i Beograd gdje kao predsjednik SPP-a i sin rahmetli akademika Muamera Muftije Zukorlića nisam ušao niti u jednu ustanovu da nisam doživio počast i izraze pozitivne i srdačnost od ljudi zbog politike koju je prije svega personifikovao rahmetli Muftija i patentirao tu politiku 'i-i' umjesto politike 'ili-ili'. Zašto da se zalažemo da bude dobro vama ili nama, hajde da bude dobro i nama i vama", kazao je Zukorlić.

Erdogan ima važnu ulogu u očuvanju mira na Balkanu

Komentirajući utjecaj i ulogu Republike Turkiye i njenog predsjednika Recepa Erdogana na Balkanu, Zukorlić je kazao da njegova stranka SPP ima uspostavljene jako dobre relacije s turskom državom i vladajućom većinom koju predvodi AK Partija, a da je to postigla kroz godine izazovnog perioda u kojem se kao nova stranka morala dokazati kao izbiljan i dugotrajan faktor.

"Mi smo podržali predsjednika Erdogana, prije svega kao Bošnjaci, bratski narod turskom narodu, i drago nam je što je pobijedio na izborima i smatrali smo to bitnim radi stabilnosti i Turske koja je bratska država Bosni i prijateljska država Srbiji i radi stabilnosti u širem smislu u regionu. Vjerujem da se kroz ovu Erdoganovu politiku mogu nastaviti neki pozitivni procesi i mogu se značajno intenzivirati", kazao je Zukorlić.

Ukazujući i na važnu ulogu turskih investicija u regiji, Zukorlić je kazao da se na tom polju može mnogo bolje raditi.

Pojasnio je da je Srbija iskoristila te potencijale pa dovela turske fabrike širom Šumadije i Vojvodine i širom Srbije, a da je to u velikoj mjeri izostalo u mjestima gdje žive Bošnjaci. Kazao je da su loša infrastruktura i drugi brojni kompleksni faktori razlogom da je investitorima neisplativo pokretati projekte u mjestima koja nemaju uvjete za investiranje.

"Mi Bošnjaci kao častan narod ne zaslužujemo da samo čekamo sadaka investicije sa strane. Moramo tu preduzetničku svijest podići kod našeg naroda da upregnemo naše kapacitete i da svoje domaće investicije i projekte forsiramo i zapošljavamo narod i ojačamo privredno i u svakom drugom smislu", zaključio je Zukorlić.