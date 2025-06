U zemljama regije (u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji) na snazi je crveni meteoalarm koji označava vrlo opasno vrijeme usljed izrazito visokih dnevnih temperatura zraka.

Prema procjenama crnogorskog Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u Crnoj Gori se očekuju temperature zraka koje će prelaziti 40. podiljak, posebno na području Podgorice i Danilovgrada.

"Temperature će biti znatno iznad prosječnih za ovo doba godine, a u pojedinim mjestima očekuje se obaranje dnevnih temperaturnih rekorda", navodi se iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Zanimljivo je napomenuti da je temperaturni rekord za ovo doba godine jučer oboren na Žabljaku, koji se nalazi na najvišoj visinskoj tački u Crnoj Gori, s izmjerenom temperaturom 28 stepeni Celzija.

Prema prognozama Zavoda, ukoliko u međuvremenu ne dođe do značajne promjene meteorološke situacije, dejstvo ovog tropskog talasa nastavit će se do 25. jula.

Slična situacija je i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Naime, Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je crveno upozorenje za Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visokih temperatura zraka.

Crveno upozorenje je izdato od 16. do 19. jula od 12:00 do 18:00 sati, kada će vrijednosti temperatura zraka biti od 34 do 40 stepeni.

Iz FHMZ-a apeluju na stanovništvo da poduzme adekvatne mjere, planira svoje aktivnosti u skladu s prognoziranim vrijednostima ekstremno visokih temperatura te da postupi po preporukama ljekara i Zavoda za javno zdravstvo.

Vrlo opasno vrijeme bilježi se i u Srbiji u kojoj je do 19. jula na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na visoke temperature. U Srbiji će do srijede biti veoma toplo, s maksimalnim temperaturama iznad 35 stepeni Celzija, lokalno i do 40 stepeni. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći, pošto temepratura neće padati ispod 20 stepeni.

Iako u Hrvatskoj, za sada, nije na snazi crveni meteoalarm, kako navodi Državni hidrometeorološki zavod, danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće, mjestimice i sparno, s dnevnim temperaturama zraka uglavnom između 34 i 38 stepeni Celzija.