Teroristička organizacija FETO je sigurnosna prijetnja svim zemljama u kojima je aktivna, poručeno je na panelu održanom u Sarajevu povodom obilježavanja godišnjice pokušaja puča u Turkiye.

U prostorijama Fondacije Maarif u Sarajevu je, u organizaciji Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA), pod pokroviteljstvom Ambasade Turkiye u Bosni i Hercegovini, uz podršku Ministarstva kulture i turizma Turkiye, Udruženja "15. juli" i Instituta "Yunus Emre", održan panel "Noć koja je inspirisala svijet, 15. juli".

Na panelu je prikazan i video o herojskoj borbi turskog naroda u noći 15. jula, kada su se goloruki građani suprotstavili naoružanim pučistima, članovima terorističke organizacije FETO infiltriranim u redove turske vojske.

Ismail Hakki Turunc, predsjednik Udruženja "15. juli", je podsjetio da narodi BiH i Turkiye dijele mnogo toga zajedničkog, kazavši da je veoma važno u različitim situacijama, kada "svjedočimo nepravdi i skrnavljenju ljudskog dostojanstva, potrebno je imati jedan ljudski pogled, stav o takvim dešavanjima. Znam da su ovdašnji ljudi s pažnjom pratiti sva događanja i da je bilo prolivenih suza i brige zbog svega što s dešava, i zato se zahvaljujem svima vama".

Stradale žene

Podsjetio je da su tokom samog pokušaja puča i odmah po njegovom sprečavanju primali pozive pune brige i podrške iz zemalja Balkana, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine, na čemu je izrazio svoju zahvalnost.

"U noći 15. jula mi nismo ošamarili samo terorističku oganizaciju FETO nego i sve one koji su stajali iza nje bez obzira o kome se radilo, bili to moćnici poput Amerike, Velike Bitanije, Francuske ili bilo koga drugog. Znam da vi ovdje razumijete borbu za domovinu jer ste hrabro i skoro bez oružja stali u odbranu svoje zemlje i slobode. Vi ste naša braća i kada god budete u problemu naš predsjednik, narod i zemlja će stati uz vas", rekao je.

Ayse Varank Arslanturk, članica Upravnog odbora udruženja i sestra profesora Irfana Varanka, koji je položio život kao šehid te noći, podsjetila je u svom obraćanju da su ljudi u Bosni i Hercegovini mnogo duže od jedne noći proživljavali strahote i napad od onih koje su dobro poznavali.

"Kod nas je bilo drugačije jer su nas te noći napali ljudi koji su takođe iste vjere i nacije. Bili smo suočeni s organizacijom koja je sebe godinama predstavljala čuvarem vjere i lažnim predstavljanjem davala lažnu sliku o sebi. Te noći, kao što ste vidjeli, malo iz bijesa i osjećaja prevarenosti, ali najviše zbog poziva predsjednika izašli smo na ulice", kazala je Arslanturk.

Podsjetila je da je 11 žena stradalo od ruke pučista te noći.

"Najviše nas je rastužila činjenica da su izdajnici infiltrirani u redove vojske koristili oružje protiv gađana, čak i ono koje nisu koristili protiv terorista. Allah je dao ljudima veliku hrabrost u toj noći, da su potpuno goloruki stajali i ležali pred tenkovima. Vidjeli smo da pred osjećajem patriotizma ne može stajati ništa, ni tenkovi ni teško oruđe. Ovih dana smo jako tužni zbog bitka naših najdražih ali smo istovremeno i radosni zbog spašavanja domovine iz ruku izdajnika", dodala je.

FETO na Balkanu

Ova izdajnička organizacija, kako je podsjetila Arslanturk, na Balkanu je dosegla do 20 hiljada učenika i studenata, imaju više od 30 nevladinih organizacija koje djeluju.

"Oni sigurno nisu onakvi kakvim se predstavljaju. Nisu nimalo naivni, to je krvava teroristička organizacija. Nadam se nastavku zajedničke borbe protiv ove izdajničke organizacije", kazala je Arslanturk i dodala:

"FETO je u Turkiye koristio metodu da krene s vrbovanjem djece iz osnovne škole pa do univerziteta i samog izbora zanimanja. Djecu su držali dalje od njihovih porodica, a poslije su tu djecu infiltrirali u strukture sistema države, a uz to su na državnim ispitima uz razne namještaljke sebi bliske studente i kandidate razmještali na univerzitete i radna mjesta. One koji su ih dešifrovali su raznim lažnim pravcima, montiranim procesima uništavali. Ono što je zanimljivo je da su se uvijek skrivali iza vjere, zato vodimo računa kome dajemo svoju djecu na povjerenje. Ova formula je najviše izražena na Balkanu i u Africi. Mi smo platili visoku cijenu svog povjerenja prema njima, i iz toga smo izvukli lekciju i zato se nadam da će BiH i druge zemlje uzeti lekciju iz našeg iskustva da im se ne ponovi slična situacija."

Umugulsen Ozturk, poslanica u Velikoj narodnoj skupštini Turkiye ispred Stranke pravde i razvoja (AK Parti), je podsjetila da ju je 15. juli zatekao na putovanju.

"Imali smo osjećaj kako se u jednom trenu sve može promijeniti i izgubiti. Mogli smo doći u poziciju da sa svojim pasošem ne možemo nazad u zemlju da je sve ono što stičete cijeli život moglo biti izgubljeno. Te noći su bombardovane zgrade Predsjedništva i parlamenta, simboli volje naroda. To je bio direktni udar na nacionalnu volju i slobodu ljudi. Hvala Bogu pa je pokušaj puča zaustavljen časnom borbom našeg naroda koji je ulice i trgove ispunio na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana", kazala je Ozturk.

Kazala je da je FETO teroristička struktura koja zloupotrebom vjerskih osjećaja vrlo podlo realizuje svoje aktivnosti.

"Vidjeli smo 15. jula da je ta izdajnička grupa u naručju stranaca bila spremna na ovaj čin. Oni koji su htjeli zaustaviti nezavisnu Turkiye koristili su FETO kao marionetu da bi uspjeli u svojim nakanama", rekla je Ozturk i zaključila:

"Uvjerena sam da je FETO sigurnosna prijetnja svim zemljama u kojima je aktivna. Naše aktivnosti da se ustanove FETO-a preusmjere Maarif fondaciji će se nastaviti. 228 škola u 20 zemalja je preuzela Maarif fondacija. Ponavljam da ćemo nastaviti borbu protiv ove terorističke organizacije i izvan Turkiye. Na posljednjim izborima u Turkiye smo vidjeli da građani biraju one koji zagovaraju viziju poput Stoljeća Turkiye."

Teroristička organizacija FETO

Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turkiye u noći 15. jula 2016. godine, a riječ je o terorističkoj organizaciji koju predvodi Fetullah Gulen, nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Turkiye zvanično zatražila od SAD-a.

Članovi te terorističke organizacije godinama su, namještanjem ispita, napredovali u službi, infiltrirajući se tako u institucije države. Potom su, najprije u decembru 2013. godine, pristalice FETO-a u pravosuđu Turkiye montiranim procesom o navodnoj korupciji pokušali procesuirati brojne visoke zvaničnike.

Nekoliko godina kasnije uslijedio je i krvavi pokušaj državnog udara terorista FETO-a, odnosno pokušaj puča kojeg su izveli oficiri koje je FETO infiltrirao u tursku vojsku.

Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo Turkiye, nego i svakoj drugoj zemlji u kojoj je aktivna. Na to su u više navrata i ukazivali turski zvaničnici. Tokom pokušaja puča u Turkiye poginule su 253, a ranjeno je više od 2.730 osoba.