Bikepacking je avantura koja počinje tamo gdje asfalt završava, a srce i um ostaju otvoreni za skrivene pejzaže i predjele. Za ovu aktivnost potreban je bicikl, lagani prtljag, želja za avanturom i osjećaj slobode u prirodi uz vožnju i boravak pod otvorenim nebom. Bilo da je u pitanju duga cjelodnevna vožnja, vikend vožnja, višednevna tura ili dugi ultralagani touring, bikepacking spada među jedinstvena strastvena iskustva avanturista.

Ova vrsta istraživanja podnosi sav materijal i opremu koju bicikl može ponijeti na daleke puteve. Kao zemlja koja je potpuno okrenuta konceptu održivosti, Turkiye ljubiteljima ovakvih avantura nudi svoju šaroliku geografiju: od visoravni i planina, preko pašnjaka, prastarih gradova i sela sve do obala, prirodnih parkova i kanjona. Za bicikliste koji putuju prilagođeni su, osim kampiranja i glampinga, hoteli i hosteli s nacionalnim i međunarodnim ekooznakama. Osim toga, smještaji ispunjavaju kriterije u okviru cerfitikata “Bicycle Friendly Accommodation Facility”, koji je Turkiye implementirala za promovisanje biciklističkog i održivog turizma.

Staza Istanbul-Canakkale

Ruta od Istanbula do Canakkalea namijenjena je biciklistima koji vole duge staze. Ruta počinje od istanbulskog Sultanahmeta i ide do Catalca preko pokrajine Tekirdag i Cerkezkoya sve do grada Kırklareli. U najvećem mjestu ove pokrajine, Luleburgazu, "Luleburgaz Yildizlari Cycling Academy" daje besplatan smještaj i usluge održavanja biciklistima širom svijeta. Nastavljajući dalje, prema fascinantnim unutrašnjim dijelovima Tekirdaga, ruta se ponovo spušta do obala Mramornog mora u Sarkoyu. Ne zaboravite da probate čuvene ćufte iz Tekirdaga i lokalna vina. Kada vidite znak Gallipoli na nastavku rute, ući ćete u granice Canakkalea i doći do posljednje tačke rute. Poluostrvo Galipolj je značajno u turskoj i svjetskoj historiji jer je svjedočilo bici kod Canakkalea tokom Prvog svjetskog rata. Ruta završava u centru Canakkalea preko Eceabata, još jedne destinacije poznate po mesnim okruglicama.

Gokova ruta

Kada krenete prema jugu Turkiye, otkrićete prekrasan put Gokova koji se nalazi između poluotoka Bodrum i poluotoka Datca. Smješten na obalama Bodrum-Akyaka-Datca, duga oko 260 kilometara, ruta spada među najimpresivnije rute sa svojomveličanstvenom prirodom, impresivnim pejzažima borovih šuma, malih luka, bistrih izvora i drevnih ruševina. Razni vrhovi kao što su Mazi, Alatepe, Karacasogut i Balikasiran očekuju vas na putu od Bodruma do Datce. Budući da oni ne prelaze 450 metara, nude idealno iskustvo istraživanja za ljubitelje biciklizma. Tokom svog putovanja Gokova rutom, možete plivati ​​u prostranom plavetnilu, probati sportove na vodi kao što su surfanje zmajem, kanu, jedrenje i ronjenje, ili kušati lokalne morske delicije egejske i mediteranske kuhinje.

Frigijski put

Frigijski put, koji prati stope Frigijaca, dočekuje vas između provincija Ankara, Afyonkarahisar, Eskisehir i Kutahya. Ruta počinje u Yazilikayi, jednom od najvažnijih naselja Frigijaca u Eskisehiru. U Eskisehiru možete posjetiti kvart Odunpazari, koji je od 2012. godine na popisu svjetske baštine UNESCO-a. Frigijski put, koji traje više od 500 km, proteže se duž Frigijskih dolina u Ankari (Gordion), Afyonkarahisar (Seydiler), Ayazini i Kutahya (Yenice). Duž rute, koja je kreirana tako da se gotovo svi frigijski artefakti mogu vidjeti i označiti po međunarodnim standardima, impresivne strukture, uključujući važne crkve, grobne komore, kamena naselja i dvorac Avdalaz, pratit će vaše putovanje.

Hetitski put

Još jedna odlična ruta za bicikliste koji poznaju historiju je Hetitski put. Glavni centar, koja vodi starim karavanskim i migracionim rutama, jedno je od turskih mjesta svjetske baštine UNESCO-a, Hattusha, koja se prostire na 236 kilometra. Biciklizam na Hetitskom putu predstavlja jedinstveno kulturno-historijsko putovanje između prošlosti i sadašnjosti. Ovom rutom možete istražiti kulturno naslijeđe hetitske civilizacije u Anadoliji koja se smatrala "supersilom" svog vremena i vidjeti njena jedinstvena djela kao što su Yazilikaya i Alacahoyuk.