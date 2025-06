Suljagić se u emisiji ‘7 PLUS’ Hayat TV osvrnuo na vijesti u pojedinim medijima objavljenim uz naslov vladajuća partija u Turkiye "odbila usvajanje prijedloga zakona o priznavanju genocida u Srebrenici".

"Hoću da javnost upoznam šta je Turska radila i uradila za Memorijalni centar Srebrenica. Da nije bilo turske države i turske Vlade, Memorijalni centar bi i dan danas bio hrpa hrđavog gvožđa koje curi na sve strane. Nismo imali krova, nismo imali fasade, to je sve propadalo. To je riješila TIKA, ona je riješila još jedan komad fasade i mi s njima radimo na izložbi koja će biti najveća izložba posvećena Srebrenici, površine 4.000 metara kvadratnih. I znate šta je divota rada s našim prijateljima i braćom iz Turske, uopšte se ne petljaju u narativ, u priču. Sjeli smo i razgovarali. Rekli su 'vi imate našu tehničku i finansijsku pomoć i svaku drugu, ali ova priča je vaša i mi se u to nećemo miješati'. To ne važi za neke naše donatore iz prošlosti. Bilo je donatora koji su svoju podršku uslovljavali", rekao je Suljagić.

Dodao je da je "jedan od najgadnijih tekstova o tome napisao jedan njemački medij", kojeg nije želio imenovati.

"Kad smo kod Njemačke hajdemo krenuti od para. Turska više miliona eura, a Njemačka nula maraka. Bundestag nikada nije usvojio rezoluciju o Srebrenici i kad sam ja bio posljednji put u Njemačkoj i kada sam to stavio na dnevni red i delegirao usvajanje rezolucije u Bundestagu na tridesetu godišnjicu, znate kakav sam sam odgovor dobio? Pravili su se budalama. Ili su mene pravili budalom", rekao je Suljagić.

Dodao je da je Memorijalnom centru osim Turkiye, pomagale i neke druge države i institucije.

"Vlada Velike Britanije nam pomaže jako mnogo. Johan Sattler je jedan od ljudi koji nam puno pomaže. Svi nam pomažu, oni koji hoće. Imamo ogroman projekat s USAID-om. Evropskih vlada, izuzev Holandije, tu nešto i ne vidim", rekao je Suljagić.

Suljagić je u intervjuu rekao i da je jedan od načina da se dođe do pomirenja da se otkriju masovne grobnice te je govorio o životu manjina u entitetu Republika Srpska.

"Nije tamo ugodno biti manjina, nije ugodno izvlačiti deblji štap kontinuirano. Nema nikakve sumnje da se tamo provodi sistematska diskriminacija, da je tamo ljudima stavljeno do znanja u svakoj instituciji, na svakom koraku da nisu dobrodošli. To je tako oduvijek", rekao je Suljagić.

On je komentarisao i informaciju da desetorica optuženih za genocid i ratne zločine u Srebrenici i oko nje, među kojima i više bivših visokopozicioniranih dužnosnika MUP-a i Vojske RS-a, nisu dostupni bosanskohercegovačkom pravosuđu i da ih štiti Srbija.

"Kad od 1992. na ovamo Srbija nije bila utočište svakoj fukari koja je klala, ubijala i silovala po Bosni. Ništa novo. Znamo. Sve su o sebi rekli. Nekad je potrebno odmaći se u šutiti", poručio je Suljagić.