Članovi odbora osudili su "politiku secesionizma Republike Srpske i njenog lidera Milorada Dodika" i kazali da predstavlja prijetnju miru Zapadnom Balkanu.

"Očekuje se američki odgovor, sankcije su potrebne sada", poručeno je iz Komiteta.

"Evropa ne može biti sigurna ako se situacija bude dalje podgrijavala na Zapadnom Balkanu i ne možemo dozvoliti Rusiji da popunjava vakuum zbog nedostatka napretka", kazali su članovi Komiteta.

Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar obratio se u utorak Komitetu. Istakao je kako postoje velike prepreke u integraciji Zapadnog Balkana u euroatlantske procese.

"Usporen napredak demokratizacije, korupcija, etnonacionalistička politika, dezinformacije – samo su neki od izazova, ali nisu nepremostivi. Najveća prijetnja je korupcija", rekao je Escobar.

Govoreći o Bosni i Hercegovini kazao je kako je predsjednik entiteta RS Milorad Dodik “i dalje fokusiran na podrivanje Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma”.

"Njegovo ponavljanje antidemokratskih aktivnosti prijete prosperitetu BiH i šireg regiona. Mi ćemo nastaviti prozivati one koji su odgovorni za podrivanje Dejtonskog sporazuma i prijete teritorijalnom integritetu, suverenitetu i multinacionalnom karakteru zemlje. Podržavamo misiju ALTHEA i korištenje bonskih ovlasti visokog predstavnika da se usprotivi tim nastojanjima", rekao je Escobar.

Članica Komiteta Ann Wagner kritizirala je Dodika i kazala je kako je za “SAD prioritet da se bore protiv antidemokratskih aktera poput Dodika”.

"Treba se poslati nedvosmislena poruka svima onima koji prijete teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH. Svako mora biti sankcioniran. Dodikovo jednostrano ponašanje i povlačenje RS iz Ustavnog suda BiH je zaista ozbiljan znak eskalacije u njegovoj kampanji borbe protiv suvereniteta BiH. On prijeti da će održati referendum o nezavisnosti do kraja godine. To će uništiti temelje mira na Zapadnom Balkanu. Kako će ministarstvo vanjskih poslova to spriječiti i zaustaviti Dodika", upitala je Wagner.

Escobar je odgovorio kako to sprečavaju jačanjem misije ALTHEA, punom podrškom visokom predstavniku te zajedničkim radom s EBRD-om, MMF-om i EU da ne daju novac “onima koji rade protiv države”.

"Sankcije djeluju, učinkovite su. Ali imamo dvije matrice. U privatnim razgovorima zvanični iz RS-a traže od nas da prestanemo sa sankcijama", rekao je on.

Na pitanje zašto EU ne uvede sankcije Dodiku, kazao je kako su mu iz EU rekli da ima 27 članica EU među kojima je i Mađarska, a da moraju sve biti saglasne.

Wagner je istakla kako se na Mađarsku treba izvršiti pritisak.

Govoreći o priznavanju nezavisnosti Kosova i članicama EU koji ne priznaju tu nezavisnost, Escobar je rekao kako State Department radi na tome.

"Ohridski dogovor je naša najveća prilika u posljednjih 15 godina za globalnu kampanju priznavanja Kosova", rekao je on.

Član komiteta Jim Costa rekao je da ovo nije slučaj kao sa Ukrajinom.

"U ovom slučaju Srbija je okružena NATO zemljama i to je potencijalno opasnije od Ukrajine ukoliko dođe do proširenja ovog nasilja. Nisam siguran zašto već nismo uveli sankcije Srbiji jer su uvezli teško naoružanje iz Rusije", rekao je Costa.