"Velika Britanija se nada da će Turkiye uspjeti vratiti Rusiju za stol kako bi obnovila sporazum o crnomorskom žitu", izjavio je ministar vanjskih poslova te zemlje James Cleverly, izrazivši zabrinutost nakon što se Moskva povukla iz inicijative koja je otvorila koridor za izvoz ukrajinskog žita.

"Stvarno se nadam da će predsjednik (Recep Tayyip Erdogan op.a.) biti u stanju da ukaže na važnost Inicijative za crnomorsko žito, pomažući ljudima da se izvuku iz gladi, pomažući da se smanje međunarodne cijene žitarica", rekao je Cleverly u ekskluzivnom intervjuu za Anadolu.

Kako je kazao, turski predsjednik Erdogan je obavio "nevjerovatno važan posao u ime mnogih ljudi širom svijeta, igrajući važnu ulogu s Ujedinjenim nacijama".

Sporazum su u Istanbulu u julu prošle godine potpisale Rusija, Ukrajina, Turkiye i UN, stvarajući siguran koridor za izvoz hrane iz tri ukrajinske luke, a koji je zaustavljen od početka rata u februaru 2022.

Inicijativa je pomogla obuzdati rastuće cijene i ublažiti globalnu prehrambenu krizu obnavljanjem priliva pšenice, suncokretovog ulja, đubriva i drugih proizvoda iz Ukrajine, jednog od najvećih izvoznika žitarica u svijetu.

Moskva je ove sedmice odbila da produži sporazum nakon 17. jula, rekavši da dijelovi koji se odnose na njene zahtjeve "do sada nisu implementirani". Rusija je tražila uklanjanje prepreka za izvoz đubriva iz Rusije kako bi pristala na još jedno produženje ugovora o žitu, uključujući uključivanje državne Ruske poljoprivredne banke u međunarodni platni sistem SWIFT.

Cleverly je, međutim, optužio Rusiju da koristi glad širom svijeta za političku polugu.

"Lopta je na ruskom polju i mi ih pozivamo da se uključe u ovu inicijativu“, rekao je britanski ministar.

Što se tiče britanske podrške Ukrajini, rekao je da će vlada nastaviti podržavati Kijev do povlačenja posljednjih ruskih trupa.

Dogovor o migraciji sa Turkiye

Dok izvještaji britanskih medija ukazuju na to da Velika Britanija traži poseban sporazum s Turkiye o upravljanju protokom migranata i tražitelja azila, Cleverly nije potvrdio da li je takav dogovor u planu.

“Imao sam ovaj razgovor sa turskim ministrom vanjskih poslova, a premijer je razgovarao s predsjednikom Erdoganom. Nastavićemo da vodimo razgovore kako bismo se pozabavili onim što je u suštini zajednički izazov”, rekao je Cleverly i dodao:

“Svjesni smo da Turkiye ima ogroman broj migranata i da je bila vrlo velikodušna u prihvatu izbjeglica, međunarodnih migranata. Dakle, ovo je zajednički problem s kojim se mnoge zemlje suočavaju i zbog međunarodne prirode ovog pitanja, nijedna država sama to neće moći riješiti.”

Novi sporazum o slobodnoj trgovini sa Turkiye

Što se tiče pregovora o novom sporazumu o slobodnoj trgovini između Velike Britanije i Turkiye, Cleverly je rekao da bi britanska vlada "željela da dobije ove sporazume što je prije moguće".

Nakon telefonskih razgovora između britanskog sekretara za poslovanje i trgovinu Kemija Badenocha i turskog ministra trgovine Omera Bolata prošle sedmice, britanska vlada je potvrdila da će dvije strane razgovarati o novom i modernizovanom sporazumu o slobodnoj trgovini (FTA).

Navodi se da postojeći sporazum o slobodnoj trgovini, potpisan nakon što je Velika Britanija napustila EU, ne pokriva ključne oblasti kao što su pružanje usluga, digitalizacije i razmjene podataka, dodajući da će novi sporazum potaknuti bilateralnu trgovinu i pomoći britanskim firmama da maksimiziraju mogućnosti.

Tursko ministarstvo trgovine saopštilo je da su napori u tom cilju "počeli prošle godine, pri čemu su obje zemlje zaključile da bi bilo korisno proširiti i produbiti trgovinske odnose".

U saopštenju ministarstva se navodi da je otvoreno trgovinsko okruženje zasnovano na globalnim trgovinskim pravilima koja "podstiču zajednički rast i prosperitet" sada "važnije nego ikad".

Cleverly je podvukao da Velika Britanija vidi Turkiye kao “snažnog i važnog prijatelja”.

"To je važna ekonomija i, naravno, želimo da imamo veću trgovinu sa našim prijateljima", rekao je šef britanske diplomatije.

Velika Britanija će suditi Assadu na osnovu njegovih postupaka

Što se tiče kontinuiranog pritiska arapskih nacija da normalizuju odnose sa Sirijom, Cleverly je rekao da Velika Britanija ima svoj stav, "ali da poštuje odluku arapskih zemalja".

“Ako je (Bashar) al-Assad ozbiljan, onda bi to trebao pokazati kroz svoje postupke. On bi trebao stvoriti sigurnost u Siriji kako bi se te sirijske izbjeglice mogle vratiti kući. On bi trebao garantovati njihovu sigurnost. On bi trebao raditi s međunarodnom zajednicom kako bi olakšao prekogranične pošiljke pomoći. Dakle, sudićemo mu na osnovu njegovih postupaka", rekao je britanski ministar vanjskih poslova.