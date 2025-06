Izjava je bila prihvatljiva, ne vidim razloga zašto nismo imali suglasnost jednoga člana unutar Vijeća ministara da tu izjavu usuglasimo. To je izjava koju mi između nas usuglašavamo i s Europskom unijom. Ona ne ovisi samo od našeg suglasja, međutim kako nije bilo razumijevanja s ove strane mi svakako ne možemo utjecati na izjave i stavove Europske unije koje se odnose na proces integriranja BiH – pojasnila je ona.

Napominje da su na sastanak došli s usuglašenom pozicijom, što su prepoznale i europske institucije.

Žao mi je što i iskorak zajedničke izjave nismo uspjeli napraviti, ali to su politički stavovi pojedinaca i mislim da u narednom razdoblju ima prostora za raditi i doći do suglasja oko takvih stvari. Možda je razlog tome i kratkoća vremena za organiziranje sastanka i utvrđivanje pozicije. Vjerujem da ćemo u budućnosti, kada su u pitanju stvari oko kojih postoje prijepori, učiniti sve da dođemo do zajedničkog interesa jer nitko od nas nema neki drugi put. Europski put nema alternativu – dodala je Krišto.

Dijalog, uvažavanje i poštivanje ustavnih nadležnosti

Zahvalila se na kontinuiranoj i nedvojbenoj potpori predstavnicima Europske unije, kazavši kako su tijekom današnjeg razgovora otvorili brojne teme koje se nalaze na europskom putu Bosne i Hercegovine.

Dotaknuli smo se tema o procesu stabilizacije i pridruživanju kako bismo u potpunosti ispunili našu zadaću, odnosno proveli Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Razmotrili smo sve ono što je naš fokus rada, napose Vijeća ministara BiH, o ispunjavanju uvjeta na putu ka europskoj obitelji i 14 ključnih prioriteta. Potpuno smo detaljno informirali sugovornike o svemu onome što je BiH napravila u ovome trenutku kada je u pitanju europski put i ispunjavanje uvjeta - pojasnila je ona.

Uz sve izazove koje BiH ima kao složena zemlja, Krišto je kazala da samo dijalog, međusobno uvažavanje, konsenzus i poštivanje ustavnih nadležnosti dovodi do napretka u ispunjavanju reformskih procesa.

Svjesni smo da u BiH postoji mnogo izazova, ali sve su to stvari koje prioritetno moramo riješiti, a prije svega provesti ograničene promjene Ustava, reformu izbornog zakonodavstva kako bismo proveli odluku Ustavnog suda BiH o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda u institucijama koje su Ustavom namijenjene za zaštitu kolektivnih prava, odnosno u Predsjedništvu i domovima naroda, kao i da bismo proveli odluke Europskog suda za ljudska prava i otklonili svaki vid diskriminacije prema bilo kojem pojedincu – zaključila je ona.

Izrazila je uvjerenje da će se i taj posao okončati u skorom vremenu, navodeći da su formirane radne grupe na izradi izbornog zakonodavstva jer je to nešto što se ova vladajuća koalicija, odnosno parlamentarna većina obvezala kroz potpisane smjernice i načela za uspostavu funkcioniranja zakonodavne i izvršne vlasti u BiH.

U kontekstu osiguranja sigurnog okruženja, kako u BiH, tako i u cijeloj regiji, Krišto je rekla da podržavaju produženje mandata EUFOR-a, odnosno misije Althea.

Kada je u pitanju situacija u BiH, smatramo da je ključ razgovor, dogovor i kompromis. Kroz informiranje o onom što je BiH uradila kroz Vijeće ministara, odnosno instituciju izvršne vlasti, rekla sam da smo zapravo svojim djelima pokazali kako smo kroz 23 sjednice koje smo odradili u ovih proteklih sedam mjeseci rada, usvojili preko 900 materijala od kojih mnogi od njih podrazumijevaju zakone koje je Vijeće ministara uputilo u parlamentarnu proceduru – podvukla je ona.

Varhelyi: Status kandidata dolazi s visokom razinom očekivanja

Povjerenik za susjedstvo i proširenje Europske unije Oliver Varhelyi je naglasio da je Europskoj uniji stalo do BiH i njezinog naroda.

Status zemlje kandidata Bosne i Hercegovine trebao bi nositi jasnu poruku, da je to namijenjeno narodima BiH. Izbori su pokazali i predanost naroda BiH u tom smjeru jer su izabrali političko vodstvo koje je uspjelo sastaviti novu vladu na svim razinama, usvojiti proračune brzinom koju ranije nismo vidjeli. Mislimo da su se do sada ispunili svi institucionalni preduvjeti kako bi BiH ispunila obećanje prema EU. Sada je vrijeme da isporučimo tih 14 prioriteta – smatra on.

Dodaje kako je nakon današnjih razgovora postalo još jasnije što je potrebno učiniti. - Status kandidata dolazi s visokom razinom očekivanja, i od strane EU, ali i od predstavnika javnosti u BiH. Zato sada moramo vidjeti da rezultate ostvaruje, ne samo Vijeće ministara, nego i Parlament jer su u pitanju jako važne odluke i prijedlozi, bilo da je riječ o integritetu pravosuđa, zakonu o sukobu interesa, borbi protiv pranja novca itd. To su sve pitanja koja su sada jako dobro sazrela za usvajanje - smatra Varhelyi.

Podsjetio je da u listopadu dolaze s godišnjim paketom za proširenje.

U to možemo uvrstiti samo ono što je postignuto u međuvremenu, i zato se sada nalazimo u kritičnom trenutku i nadam se da će nakon današnje rasprave biti još jasnije što je potrebno učiniti i koja su to najvažnija pitanja. Treba još ubrzati i osnažiti napore i fokusirati se na ono što će dovesti zemlju do ostvarenja sljedećih koraka jer je europski plan jedini koji može donijeti stvarne promjene za narod, za zemlju i za poduzeća. To je plan koji donosi dugoročno blagostanje, stabilnost i sigurnost zemlji i cijeloj regiji – zaključio je on.