U Bosni u petak djelomično vedro, a u drugom dijelu dana se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.

Zbog grmljavinskog nevremena za područje Sarajeva, Banjaluke, Tuzle, Livna, Prijedora i Bihaća izdato je narandžasto upozorenje. Upozorenje je na snazi od 16 sati do ponoći.

Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje od 21 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, povećanjem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura blizu 16, a najviša dnevna temperatura zraka blizu 34 stepena.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH u subotu se očekuje nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Bez padavina na jugu. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jako jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu zemlje od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni.

U nedjelju u Bosni više oblačnosti prijepodne. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab većinom jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.