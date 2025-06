Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka Sulejman Ugljanin poručio je da je da Sandžak može biti vrlo važan faktor u uspostavljanju trajnog mira, sigurnosti i saradnje među narodima i državama na Balkanu.

Ugljanin je u intervjuu za agenciju Anadolu govorio o aktuelnoj situaciji u regiji, položaju Bošnjaka i drugim temama važnim za mir i prosperitet.

Ističući važnost nedavnog otvaranja konzulata Bosne i Hercegovine u Sandžaku, Ugljanin je kazao da je to dobra poruka za tamošnje Bošnjake, ali da je to važna stvar i za mir, sigurnost i saradnju u regionu.

“Srbija je davno otvorila ambasadu u Sarajevu i ima konzulate u Sarajevu, Banja Luci, tako da je bilo i vrijeme da Bosna i Hercegovina recipročno otvori svoj konzulat u Srbiji. Sandžak je izabran je je to historijska pokrajina u kojoj su Bošnjaci autohton narod i dio kompletnog bošnjačkog nacionalnog korpusa i koji Bosnu smatra matičnom državom. U Sandžaku se govori bosanskim jezikom, uveli smo obrazovanje na bosanskom“, kazao je Ugljanin.

Ugljanin je važnim ocijenio i otvaranje konzulata Republike Turkiye u Novom Pazaru.

“Nas to raduje i to je prava stvar u pravo vrijeme. Očekujemo da se odnosi Turkiye i Srbije još razvijaju“, rekao je Ugljanin i dodao da je politika aktuelne vlasti Turkiye važna i za razbijanje predrasuda o Turcima koje je velikosrpska politika širila u društvu proteklih 150 godina.

Sandžak kao faktor regionalne saradnje

U kontekstu indirektnim utjecajima odnosa između Srbije i Kosova i situacije u Bosni i Hercegovini i njenom euroatlantskom putu, Ugljanin je kazao da Sandžak može biti vrlo važan faktor u uspostavljanju trajnog mira, sigurnosti i saradnje među u narodima i državama na Balkanu.

On je kazao da svaki kandidat za članstvo u euroatlantskim institucijama mora biti čist u kontekstu da nema spornih političkih pitanja i da nema problema sa teritorijem i granicama.

“Kada je riječ o Srbiji i Bosni, poznato je da su srpske oružane snage napale Bosnu, izvršile zločine na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i genocid koji je dokazan u nekoliko gradova u BiH. Srbija je kao država proglašena kao kriva, međutim, ta ista država Srbija je u međunarodno priznatoj državi Bosni i Hercegovini instalirala Republiku Srpsku i to na teritorijima na kojim su srpske oružane snage izvršile genocid i progon nesrpskog stanovništva. To je veliki spor“, rekao je Ugljanin i dodao da ”srpske snage nisu izvršile genocid samo u Srebrenici, već na svim teritorijima gdje žive Bošnjaci, uključujući i Sandžak, pa čak i Kosovo”.

Naglasivši da su Bošnjaci vezivno tkivo koje čuva Bosnu i Hercegovinu, Ugljanin je kazao da je srpski plan bio da se istrijebi to tkivo kako bi se u konačnici Bosna otela.

Dodao je da je Srbija ohrabrena time što je kao nagradu za genocid Daytonom dobila Republiku Srpsku kao nagradu za agresiju te da je nastavila agresiju i državni teror nad Bošnjacima Sandžaka i pokušala da istrijebi kompletno albansko stanovništvo sa Kosova. Podsjetio je da je taj plan Miloševićevog režima osujećen “humanitarnom intervencijom“ NATO snaga.

“To su krupna pitanja za članstvo u bilo kojoj evropskoj ili euroatlantskoj instituciji i zbog toga je rješenje statusa Sandžaka važno za buduće odnose na čitavom Balkanu, kao i očuvanje Bosne i Hercegovine kao građanske države u njenim granicama. Sve druge varijante, nacionalne podjele u Bosni bi imale posljedicu palestinizaciju Bosne i u tom slučaju bi Bosna postala evropska Palestina, a Bošnjaci bi nestali kao narod. Zato smo mi kao Bošnjaci Sandžaka životno zainteresirani za dešavanja u Bosni“, kazao je Ugljanin.

Diskriminacija nad Bošnjacima Sandžaka

Komentirajući položaj Bošnjaka u Sandžaku danas, Ugljanin je kazao da svi zakoni na području Sandžaka imaju represivnu ulogu i da je položaj Bošnjaka diskriminirajući, a što potvrđuje, kako je kazao, iznimno slabo prisustvo Bošnjaka u javnim službama.

Podsjetivši kako je SDA Sandžaka i osnovana kako bi zaštitili Bošnjake od velikosrpskog nacionalizma, sačuvali biomasu Bošnjaka i osigurali im konzumiranje ustavnih prava, Ugljanin je kazao da ta borba još uvijek traje.

Navodeći primjer da od 22 manjinske zajednice u Srbiji, samo Bošnjaci nemaju matičnu državu koja brine o njima u bilateralnim odnosima sa Srbijom, Ugljanin je kazao da je cilj da se Bosna i Hercegovina legitimiše kao takva i da u bilateralnim odnosima sa Srbijom brine o Bošnjacima. Naglasio je da u tim uvjetima Sandžak može biti ključ za trajni mir na Balkanu.

“Mi smo danas tu da apelujemo na sve bosanskohercegovačke političare da se povuku iz ove igre koja je na sceni od 2. oktobra kada je visoki predstavnik devalvirao bošnjačke glasove“, kazao je Ugljanin i pozvao bh. političare da sa visokim predstavnikom i članicama Vijeća za implementaciju mira (PIK) traže sazivanje nove i završne mirovne konferencije i da se na njoj konstatuju genocid i zločini koje je Srbija činila.

Političko jedinstvo kao preduslov opstanka

Ugljanin smatra da političko jedinstvo Bošnjaka predstavlja preduslov za njihov opstanak. Dodao je da je SDA pri osnivanju ujedinila Bošnjake Sandžaka, ali da su režimi Srbije podijelili bošnjački korpus. Ukazao je i na činjenicu da su Bošnjaci Sandžaka pretrpjeli velike zločine, ali da su oni ostali u sjenci zločina u Bosni i na Kosovu.

Podsjetivši da je Bošnjačko nacionalno vijeće osnovano kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka u Sandžaku, Ugljanin je rekao da je to tijelo imalo međunarodni legitimitet i učestvovalo na mirovnim konferencijama sve do Daytona.

“Na Daytonsku konferenciju nismo pozvani, Bosna je politički destruirana novim ustavom. Od tada je Sandžak izbačen sa svih konferencija i rješavanja pitanja“, istakao je Ugljanin.

Naglasivši da ni danas niko ne pokazuje interes da se riješi pitanje Sandžaka i procesuiraju zločini počinjeni u toj regiji, Ugljanin je kazao da u Sarajevu poziva sve političke stranke da se povuku iz procesa legalizacije velikosrpskih i velikohrvatskih politika i da sa OHR-om sazovu završnu konferenciju za rješavanje jugoslovenske krize.

Rezolucija o genocidu

Na upit da u svjetlu nedavnog obilježavanja 28. godišnjice komentira odnos Srbije prema genocidu u Srebrenici, Ugljanin je kazao da želi naglasiti da se genocid velikosrpskih snaga iz Srbije i Bosne nije dogodio samo u Srebrenici, već na svim teritorijama na kojim žive Bošnjaci.

“SDA Sandžaka već peti mandat u Skupštini Republike Srbije predajemo prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici kako bi se riješilo to pitanje, jer politika koja je dovela do genocida nad Bošnjacima mora biti kažnjena na samom izvoru u Beogradu, a politička dobit ostvarena genocidom mora biti poništena. Ako to ne bude slučaj, genocid će se ponoviti“, kazao je Ugljanin.

Dodao je da bi se usvajanjem te rezolucije i provedbom relevantnih mjera skinula odgovornost sa budućih generacija u Srbiji za genocid koji je neko počinio u njihovo ime.

Ističući da je SDA Sandžaka bila uspješna u očuvanju Bošnjaka u toj regiji, Ugljanin je rekao da u Srbiji i dalje vladaju paralelne strukture koje se ne biraju na izborima i da zato još uvijek nisu ostvarena sva prava Bošnjaka.

“Ulažemo napore i očekujemo da osiguramo da se u Srbiji uvede lustracija i da svi odgovorni za rat, zločine i teror budu smijenjeni, osuđeni i da se rasvijetle svi zločini te da u Srbiji uvedemo vladavinu prava, pravnu jednakost i jednakost pred zakonom. Time bismo stvorili uslove da sve buduće generacije budu sretni u sadašnjosti i sigurni u budućnosti. Do tada ćemo raditi na tom planu“, poručio je Ugljanin.