Okupljanje građana na 13. protestu "Srbija protiv nasilja" počelo je danas oko 20 sati ispred Skupštine Srbije u Beogradu, a današnji protest posvećen je tužilaštvu.

Ovog puta protestna kolona kretaće se od Skupštine do Vlade Srbije i zatim do Republičkog javnog tužilaštva. Reč je o najkraćoj ruti do sada.

Kako su najavile opozicione stranke koje organizuju protest ispred Tužilaštva Srbije će pružiti podršku onima koji žele da rade profesionalno, ali i pošalju poruku onima koji ne rade svoj posao jer je Tužilaštvo važna karika u borbi za vladavinu prava i protiv organizovanog kriminala.

Opozicija je na konferenciji na kojoj najavljuje rutu protesta rekla da su građani revoltirani što se vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac sve ove godine nije oglašavala o ključnim aferama koje su potresale vlast Aleksandra Vučića, kao što su “Savamala“, “Krušik“, slučaj “Helikopter“ i drugi.

Građani nezadovoljni bezbednosnim stanjem u Srbiji nakon dva masovna ubistva početkom maja u kojima je ubijeno 19 ljudi od čega devetoro dece jedne beogradske osnovne škole, traže institucionalnu odgovornost delova državnog vrha.

Traži se smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića kome je, povodom tog zahteva građana, Skupština Srbije nedavno izglasala poverenje.

Zahteva se i smena direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina koga je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država nedavno stavilo na listu sankcija zbog korupcije, umešanosti u trgovinu drogom i zbog veza sa Rusijom.

Traži se smena članova Saveta REM-a, kao i promena rukovodstva RTS-a, ukidanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi, kao i gašenje dnevnih listova koji promovišu mržnju i nasilje, kao i ukidanje rijaliti programa.

Na čelu protestne kolone je kao i uvek veliki transparent "Srbija protiv nasilja".

Osim u Beogradu, protesti se ove sedmice održavaju i u tridesetak mesta u Srbiji.