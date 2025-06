Izračunavanje poluprečnika Zemlje prije više od hiljadu godina zahtijevalo je mnogo mašte. Bio je to Abu Reyhan al-Biruni, islamski matematički genije iz 10. stoljeća, koji je spojio trigonometriju i algebru kako bi postigao upravo ovaj numerički podvig.

Birunijeva naučna ostavština inspirirala je naučnike i matematičare nekoliko stoljeća, a njegovo ime i danas izaziva poštovanje.

Godine 1975. poznati tadžikistanski akademik Bobojon Gafurov opisao je Birunija u svom članku za Unesco Courier kao univerzalnog genija koji je "bio toliko ispred svog vremena da su se njegova najbriljantnija otkrića činila neshvatljivima većini naučnika njegovih dana".

George Sarton, utemeljitelj discipline historija nauke, nazvao je 11. stoljeće al-Birunijevim dobom.

Učenjaci poput Birunija rođeni su u vrijeme kada je velik dio svjetskog naučnog i matematičkog znanja preveden na arapski. Kad je postao punoljetan, također se upoznao s konceptima koje su razvili naučnici iz različitih civilizacija i stoljeća.

Od naučne literature Babilonaca do one Rimljana, do drevnih indijskih tekstova o astrologiji, Biruni je učio iz svega.

Kao i drugi muslimanski učenjaci iz zlatnog doba islama, on je također bio gladan znanja.

Prema turskom profesoru Fuatu Sezginu, između 27-godišnjeg Birunija i 18-godišnjeg Ibn Sine vodile su se intelektualno zdrave rasprave. Poznato je da su dva velika uma detaljno raspravljala o "širenju svjetlosti i njenom mjerenju". Sezgin, koji je preminuo 2018. g., zaključio je kako je kvalitet tih rasprava rijedak i vjerovatno ga nema ni danas.

Udubljujući se u sadržaj nekih od tih historijskih rasprava, Sezgin je rekao da su dva polihistra razmijenila bilješke o toplini i zrakama. Oba su učenjaka došla do sličnog zaključka - da toplina nastaje kretanjem, a hladnoća mirovanjem, i zbog toga je Zemlja vruća na ekvatoru, a hladna na polovima.

Još jedan aspekt o kojem su raspravljali bilo je širenje sunčevih toplinskih zraka. Biruni je vidio svjetlost i toplinu kao nematerijalne i smatrao da toplina postoji unutar zraka. Ibn Sina je otišao još dalje, pa je rekao da se toplina ne širi sama od sebe, već da je sunčeve zrake nose - poput čovjeka koji mirno sjedi u čamcu koji se kreće.

Prema njemačkom historičaru Maxu Meyerhoffu, Biruni je možda najistaknutija figura u falangi univerzalno cijenjenih muslimanskih učenjaka, a čiji su mu doprinosi u tako mnogo različitih polja donijeli titulu "al-ustadh," majstor ili profesor par excellence. Vratimo se na poluprečnik Zemlje - kako ga je izmjerio? To je svakako bilo njegovo najznačajnije postignuće.

Prvo je izmjerio visinu brda u blizini utvrde Nandana u današnjoj pakistanskoj provinciji Punjab. Zatim se popeo na brdo da izmjeri horizont. Koristeći trigonometrijske i algebarske jednadžbe, dobio je vrijednost ekvivalentnu 3928,77 engleskih milja, što je oko 99 posto blizu današnjeg poluprečnika Zemlje.

Na temelju svojih proračuna, Biruni je također počeo razmišljati o mogućnosti da se Zemlja okreće oko Sunca, ideji koju bi polihistri tog vremena zanemarili. Ali Biruni je bio toliko siguran u svoju logiku i instinkte da je opširno pisao o Suncu, njegovom kretanju i pomračenju.

Osim toga, izumio je astronomske instrumente i opisao kako se Zemlja okreće oko ose, praveći tačne izračune geografske širine i dužine. Zabilježio je svoje teorije i zapažanja u svojoj knjizi "Al-Athar Al-Baqiya".

Također je napisao raspravu o tome kako se mjerenje vremena dogodilo u 1000. godini n. e., razdoblju poznatom i kao kršćanska era. Također je otkrio nekoliko načina za pronalaženje sjevera i juga, te otkrio matematičke tehnike za tačno određivanje početaka godišnjih doba. Biruni je posmatrao pomračenje Sunca 8. aprila 1019. i pomračenje Mjeseca 17. septembra 1019. Prvo je vidio u Lamghanu, dolini okruženoj planinama između gradova Qandahar i Kabul.

Napisao je: “Pri izlasku Sunca vidjeli smo da je otprilike jedna trećina Sunca pomračena i da pomračenje jenjava.” Posmatrao je pomračenje Mjeseca u Ghazni i dao precizne podatke o tačnim visinama raznih poznatih zvijezda u trenutku prvog kontakta.

Također je opisao Mliječnu stazu kao skup bezbrojnih fragmenata magličastih zvijezda. U knjizi "Al-Tafhim-li-Awail Sina'at al-Tanjim" on je sažeo svoj rad na matematici i astronomiji.

Preveo ju je Ramsay Wright 1934. Birunijev doprinos fizici uključuje rad na oprugama i tačno određivanje specifične težine osamnaest elemenata i spojeva, uključujući mnoge metale i drago kamenje. Njegova knjiga "Kitab-al-Jamahir" govori o svojstvima različitog dragog kamenja. Bio je pionir u proučavanju uglova i trigonometrije.

Radio je na sjenama i tetivama kružnica, a također je razvio metodu za trisekciju ugla. Razradio je načelo položaja i također raspravljao o indijskim brojevima. Na području geologije i geografije Biruni je pridonio geološkim erupcijama i metalurgiji. Objasnio je rad prirodnih izvora i arteških bunara hidrostatskim principom spojenih posuda.

Zbog svog naučnog rada prozvan je utemeljiteljem geodezije. Njegova knjiga "Al-Athar Al-Baqiyah fi Qanun al-Khaliyah" bavi se starom historijom i geografijom, a preveo ju je Edward Sachau.

Al-Birunijev život

Rođen u Kathu, Khwarezm u zapadnoj centralnoj Aziji, živio je između 973. i 1048. Khwarezm je bio zemlja Khwarezmove civilizacije i nekoliko kraljevstava. Njegovi dijelovi sada pripadaju Uzbekistanu, Kazahstanu i Turkmenistanu.

Biruni je napustio svoj rodni grad u mladosti i lutao je Perzijom i Uzbekistanom. Zatim, nakon što je Mahmud od Gaznija osvojio emirat Buhara, preselio se u Gazni, grad u današnjem Afganistanu, koji je služio kao prijestolnica dinastije Gaznevida. Biruni je najčešće poznat po svojoj bliskoj povezanosti s Mahmudom Gaznevijem, slavnim muslimanskim kraljem koji je također vladao Indijom, i njegovim sinom sultanom Mesudom.

Impresioniran njegovom učenošću i slavom, sultan Mahmud Gaznevi nekoliko je puta poveo Birunija sa sobom na svoja putovanja u Indiju. Biruni je putovao u mnoga mjesta u Indiji tokom 20 godina i proučavao hinduističku filozofiju, matematiku, geografiju i religiju od stručnjaka.

Zauzvrat ih je podučavao grčkim i muslimanskim naukama i filozofiji. Smatrajući islamsko učenje kamenom temeljcem svog naučnog kataloga, Biruni je sažeo svoju potragu za znanjem na sljedeći način: "Moje iskustvo u proučavanju astronomije i geometrije i eksperimenata u fizici otkrilo mi je da mora postojati planirajući um neograničene moći.

Moja otkrića u astronomiji pokazala su da postoje fantastične zamršenosti u svemiru koje dokazuju da postoje kreativni sistem i pedantna kontrola koja se ne može objasniti kroz čiste fizičke i materijalne uzroke."

Nikada nije iskorištavao svoj rad kao sredstvo za postizanje slave, autoriteta ili materijalne dobiti. Kada mu je sultan Mesud poslao tri deve pune srebrenjaka u znak zahvalnosti za njegovo enciklopedijsko djelo "Al-Qanoon al-Masoodi" (Mesudov kanon), Al-Biruni je pristojno uzvratio kraljevski dar rekavši: "Služim znanju radi znanja, a ne radi novca."