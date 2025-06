Dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 29. Sarajevo Film Festivala je američki scenarist, reditelj, producent i dobitnik Oscara Charlie Kaufman, a priznanje će mu biti dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

U sklopu festivalskog programa Open Air bit će upriličena projekcija Oscarom nagrađenog filma "Adaptacija" Spikea Jonzea, za koji Kaufman potpisuje scenarij, a u kojem su uloge ostvarili Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton i Jay Tavare.

"Radujemo se što ćemo ponovo, nakon 15 godina, na Sarajevo Film Festivalu ugostiti jednog od najznačajnijih svjetskih scenarista i reditelja i odati mu priznanje za njegov rad i posvećenost filmskoj umjetnosti. Charlie Kaufman je po svemu poseban filmaš čiji nas filmovi s puno humora potiču na ozbiljno razmišljanje o ljudskom postojanju", izjavio je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

Sarajevo Film Festival Kaufmana je ugostio u svom 14. izdanju te festivalskoj publici 2008. godine predstavio njegov rediteljski debi "Synecdoche, New York".

Scenaristička karijera Charlieja Kaufmana započela je na kultnom klasičnom sitcomu "Get A Life" iz ranih 1990-ih, a najveći dio 1990-ih proveo je radeći komedije i skečeve na televiziji prije nego što je prešao u filmsku industriju. Za svoj revolucionarni scenarij iz 1999. godine "Biti John Malkovich", nominovan je za nagradu Američkog udruženja pisaca, Oscara i Zlatni globus te osvojio nagradu "Independent Spirit" za najbolji prvi filmski scenarij.

Kaufmanov scenarij iz 2001. godine "Human Nature" predstavlja početak zajedničkog rada s nadrealističkim rediteljem Michelom Gondryjem.

Kaufman je 2002. godine napisao scenarije za dvije visoko cijenjene filmske adaptacije: "Confessions of A Dangerous Mind", zasnovan na istoimenoj neautorizovanoj autobiografiji Chucka Barrisa, i za meta-komediju "Adaptacija", koja govori o Kaufmanovim vlastitim borbama sa scenarijem za filmsku adaptaciju hvaljenog romana "The Orchid Thief" Susan Orlean.

"Adaptacija" je Kaufmanu donijela drugu nagradu Američkog udruženja pisaca i drugog Oscara.

Drugi put sarađuje s Michelom Gondryjem na filmu "Eternal Sunshine of The Spotless Mind" iz 2004. godine, za koji je Kaufman ponovo dobio nagradu Američkog udruženja pisaca i Oscara za najbolji originalni scenarij. Godine 2008. dobio je drugu nagradu I"ndependent Spirit", ovaj put za režiju postmoderne psihološke drame "Synecdoche, New York".

Osvojio je priznanje i za režiju stop-motion animiranog filma za odrasle "Anomalisa", koji je nominovan za najbolji animirani film za nagrade Oscar, Zlatni globus i Annie. Njegov najnoviji dugometražni igrani film je nadrealistični triler iz 2020. godine "I'm Thinking of Ending Things, zasnovan na romanu Iaina Reida. Godine 2020. objavio je i svoj prvi roman "Antkind".

29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. augusta 2023. godine.

Dosadašnji dobitnici Počasnog Srca Sarajeva su Jesse Eisenberg (2022), Ruben Ostlund (2022), Sergei Loznitsa (2022), Paul Joseph Schrader (2022), Wim Wenders (2021), Michel Franco (2020), Mads Mikkelsen (2020), Tim Roth (2019), Isabelle Huppert (2019), Alejandro Gonzalez Inarritu (2019), Pawel Pawlikowski (2019), Nijaz Hastor (2018), Nuri Bilge Ceylan (2018), Oliver Stone (2017), John Cleese (2017), Wolfgang Amadeus Brülhart (2016), Stephen Frears (2016), Robert De Niro (Lifetime Achievement Award, 2016), Benicio Del Toro (2015), Atom Egoyan (2015), Agnes B. (2015), Danis Tanović (2014), Gael Garcia Bernal (2014), Bela Tarr (2013), Roberto Olla (2013), Branko Lustig (2012), Emil Tedeschi (2011), Jafar Panahi (2011), Angelina Jolie (2011), Dieter Kosslick (2010), Manfred Schmidt (2009), Cat Villiers (2008), Steve Buscemi (2007), Mike Leigh (2006), Gavrilo Grahovac (2006) i Marco Muller (2005).