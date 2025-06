"Organi bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska izvršili su brutalan udar na temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavni poredak države Bosne i Hercegovine. Antidejtonska politika se ne smije potcjenjivati i relativizirati. Zato su nove sankcije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) važna poruka svima u regionu da razvijene zapadne demokratije podržavaju očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini", poručio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva trezora (OFAC) uvela je sankcije zvaničnicima iz Republike Srpske zbog neustavnih i antidejtonskih akcija. Sankcije su uvedene Nenadu Stevandiću, Radovanu Viškoviću, Željki Cvijanović i Milošu Bukejloviću.

"Dosljedno ukazujem na nužnost sankcioniranja političara koji ugrožavaju nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Toleriranje antiustavnog djelovanja, kojim čelnici bh. entiteta RS ugrožavaju teško postignuti mir, može imati nesagledive posljedice, posebno u kontekstu najnovijih geopolitičkih potresa. Zato je veoma važno da principijelnu politiku SAD, kao i UK, prate i zemlje EU", rekao je Bećirović.

Smatra da "uvođenjem opravdanih sankcija Vlade SAD-a Miloradu Dodiku 2017. i 2022, sankcija Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz 2022, te najnovijih sankcija SAD-a jasno su markirani ključni pojedinci koji podrivaju Dejtonski mirovni sporazum".

"Sada je ključni momenat da EU uvaži stavove Evropskog parlamenta koji je u više rezolucija pozvao na uvođenje sankcija Dodikovom režimu. Svako odugovlačenje sankcija EU Dodik i njegovi sljedbenici shvataju kao signal i ohrabrenje za nastavak separatističke politike. Regija je na prekretnici i mora izabrati između Dodikove ratne politike i očuvanja mira. To su primijetile i najveće sile Zapada i zato su ispravno konstatirale da Dodikova politika ugrožava stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i teško postignuti mir. Međunarodna zajednica, svjedoci Dejtonskog mirovnog sporazuma i OHR moraju sada pokazati snagu i jedinstvo. Gotovo tri decenije izgradnje mira i sigurnosti za sve ljude u Bosni i Hercegovini su avanturističkom Dodikovom politikom dovedeni u pitanje", poručio je Bećirović.

Mišljenja je da su "pred nama sedmice i mjeseci u kojima će se odlučivati o očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma".

"Ne treba se zavaravati nijednog momenta i pomisliti da će Dodikov režim stati nakon najnovijih sankcija SAD-a. Slijede novi opasni udari na Dejtonski mirovni sporazum prema direktnim instrukcijama Dodikovih mentora izvan granica Bosne i Hercegovine. Mir, sigurnost i ustavni poredak Bosne i Hercegovine moraju se braniti svim raspoloživim pravnim i drugim legalnim sredstvima, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravom. To moraju činiti, prije svega, institucije predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH, uz puno konkretniju podršku Zapada nego što je to bio slučaj do sada", istakao je Bećirović.

Potvrđujući savezništvo i prijateljstvo sa SAD-om, svih demokratskih snaga u Bosni i Hercegovini, smatra da je veoma važno da kontinuirane napade na državu sistemski zaustavimo, te da nakon sankcioniranja pojedinaca uđemo u fazu u kojoj će biti suspendirani i mehanizmi putem kojih se provode blokade demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine.

"Demokratskim snagama u našoj državi je potrebna pomoć i podrška prijateljskih zemalja, prije svega onih koje su okupljene oko Upravnog odbora za provedbu mira u BiH, kako bi se svim građanima konačno pružila šansa da žive u mirnoj i stabilnoj Bosni i Hercegovini", dodao je Bećirović.