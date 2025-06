Nekoliko stotina rudara iz svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine okupilo se u utorak ispred zgrade Elektroprivrede BiH u Sarajevu izrazivši nezadovoljstvo zbog stanja u Rudniku mrkog ugla Zenica, odnosno zbog neisplaćenih plata za juni ove godine.

Tokom prolaska rudara Vilsonovim šetalištem u glavnom gradu BiH čuli su se povici "Lopovi, lopovi". Pred "naopakom zgradom", kako su nazivali Elektroprivredu BiH, bili su rudari iz sedam rudnika Koncerna JP EPBiH.

Predsjednik Sindikata radnika rudnika Federacije BiH (SSSRR FBIH) Sinan Husić kazao je novinarima kako okupljeni rudari traže da se ispoštuje sporazum potpisan početkom jula ove godine, kojim je predviđena isplata plata rudarima za maj i juni.

"Potrošili su četiri godine, a nisu uspjeli podijeliti radnike u rudnicima uglja u sastavu koncerna. U ovoj državi je zabranjeno biti ujedinjen. Mi radnici iz rudnika uglja u sastavu koncerna ćemo pružati otpor svakom nehumanom i nepravednom rješenju, bez obzira koliko će nas koštati. Pozivamo državu da ovo završava u što kraćem roku. Želimo što prije aktivirati sve proizvodne procese", rekao je Husić te dodao:

"Neka obezbijede mogućnost isplate plate za juni i aktiviranje proizvodnog procesa, čekanja nema."

Rekao je kako Elektroprivreda BiH želi da se napravi haos te da obustavom prekida proizvodnog procesa mogu birati između zeničkih, krekinih ili kakanjskih rudara.

"Mi to nećemo dozvoliti. Rudari svih rudnika će do kraja biti uz zeničke rudare", podvukao je Husić.

Na pitanje o optužbama Elektroprivrede na račun sindikata u kontekstu neostvarivanja zacrtanih planova i stalnih gubitaka, Husić je odgovorio: "Nama to govore neradnici s kakvim do sada nismo imali posla. Nama to govore profesionalni neradnici."

Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije rudnika uglja Kreka, tvrdi da je na djelu pljačka rudnika već duži vremenski period, navodeći primjer rudnika u kojem i sa dolazi.

"Najveći rudnik iz kojeg ja dolazim (Kreka), koji preko 90 posto svoje proizvodnje plasira za termoelektranu, za prošlu godinu ugalj je išao po cijeni negdje oko 50 KM za termoelektranu, a za nas je proizvodna cijena bila preko 80 KM. Onda ja vas pitam da li je rudar neradnik. U zadnje vrijeme nam se dešava da kad imamo uglja nemamo vagona. Zašto? Zato što je prioritet da se ispunjavaju planovi drugih rudnika koji nisu u sastavu koncerna, a rudari iz koncerna mogu čekati. Pitati za nerad u rudnicima, rudare koji rade najteži posao u državi, nek vas je stid i sram", poručio je Tokić.

Na kraju je poručio kako rudarima ne trebaju donacije niti sadaka te kako će proizvodnja u rudniku biti obustavljena dok se ne nađe rješenje.

Rudari će se vratiti na posao čim im se uplate njihove plate.