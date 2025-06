Nekadašnji sjajni bosanskohercegovački fudbaler Meho Kodro postao je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine po drugi put.

Kodro je imenovan za selektora "zmajeva" na današnjoj sjednici Izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Bivši napadač Veleža, Real Sociedada i Barcelone je tako po drugi put u karijeri postao selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje je naslijedio Faruka Hadžibegića, koji je sporazumno raskinuo ugovor s Nogometnim savezom BiH nakon što je u četiri susreta kvalifikacija za Euro zabilježio tri poraza.

Kodro ima kapacitet

Predsjednik NS/FS BiH Vico Zeljković izjavio je da je danas vrlo važan dan za fudbal u Bosni i Hercegovini.

"Danas je Izvršni odbor na prijedlog direktora reprezentacije Bosne i Hercegovine Zvjezdana Misimovića izabrao Mehu Kodru za selektora. Odluka je bila jednoglasna. Čestitam Kodri na imenovanju i zadovoljstvo mi je što smo uspjeli da postignemo dogovor", rekao je Zeljković na konferenciji za novinare te dodao:

"Nismo odustali od našeg cilja, a to je plasman na Evropsko prvenstvo. Start kvalifikacija nije bio po planu, ali nekada ne idu stvari po planu. Pokušavamo ipak da svaki put izvučemo pouke i da ne ponavljamo greške. Mislimo da smo danas uradili najbolju moguću stvar za fudbal u Bosni i Hercegovini, jer Kodro ima kapacitet i znanje da našu reprezentaciju odvede na Evropsko prvenstvo. Naš dogovor je da Kodro do kraja kvalifikacija vodi našu reprezentaciju. Naš cilj je da kroz grupu i drugo mjesto odemo na Evropsko prvenstvo. Vjerujemo da je to moguće."

Pravo na nadu

Kodro je u obraćanju izrazio zahvalnost za povjerenje koje mu je ukazano.

"Ovo je velika prilika za mene i ovo doživljavam na način da sam sretan i ponosan što sam izabran kao selektor bez obzira na težinu posla koja nas sve zajedno očekuje. Imam povjerenje u moj kvalitet, imam povjerenje u stručni štab, imam povjerenje u reprezentativce, u naše najbolje igrače. Mislim da imamo kvalitet i pravo da se nadamo da možemo, bez obzira na probleme u kojima se nalazimo, da izborimo odlazak na Evropsko prvenstvo. Veliki cilj je odlazak na Evropsko prvenstvo, mali cilj da igračima vratimo samopouzdanje, a javnosti povjerenje u reprezentaciju", kazao je novi selektor BiH.

Kodro je rekao da mu je cilj vratiti kult reprezentacije.

Šanse postoje

Direktor "A" fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Zvjezdan Misimović poželio je Kodri sreću i uspjeh u nastavku kvalifikacija za Euro.

"Došli smo u situaciju da smo loše počeli kvalifikacije. Došli smo zato u situaciju da promijenimo nešto i pao je izbor na Kodru. Ako svi budemo zajedno, imamo realne šanse kroz kvalifikacije da se plasiramo na Evropsko prvenstvo. To je i dalje naš cilj. Pred nama je puno posla, ali optimisti smo", rekao je Misimović.

Kodro će debi u drugom mandatu na klupi selekcije Bosne i Hercegovine imati već 8. septembra na stadionu "Bilino polje" kada "zmajevi" dočekuju Lihtenštajn.

Slijede mečevi s Islandom u gostima (11. septembar), Lihtenštajnom u gostima (13. oktobar), Portugalom kod kuće (16. oktobar), Luksemburgom u gostima (16. novembar) i Slovačkom kod kuće (19. novembar).

Reprezentacija BiH se poslije četiri odigrane utakmice nalazi na pretposljednjem mjestu u grupi "J".

Ukoliko Zmajevi ne izbore drugo mjesto u kvalifikacijama, šansu za Euro će imati kroz baraž koji je osiguran osvajanjem grupe u Ligi nacija.

Bogata karijera

U dosadašnjoj trenerskoj karijeri bio je pomoćni trener u Real Sociedadu, a vodio je i "B" tim ekipe iz San Sebastiana tri sezone. Potom je radio kao trener Sarajeva, Servettea i Stade Lausanne Ouchyja. U januaru 2008. godine je postao selektor reprezentacije BiH koju je vodio samo u dvije prijateljske utakmice.

Kodro je u igračkoj karijeri nastupao za Velež Mostar, Real Sociedad, Barcelonu, Tenerife, Alaves i Maccabi Tel Aviv.