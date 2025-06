Direktor Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari Emir Suljagić i potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković upozorili su na nove prijetnje i zastrašivanja povratnika nakon što je objavljen Izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici.

Suljagić je na društvenoj mreži X upozorio da se kroz režimske medije u bh. entitetu RS-u stavlja meta na čelo ljudima.

"Nakon što je Izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici objavljen u 372 medijska izvještaja u cijelom regionu jučer, danas kreće odmazda. Kroz režimske medije u RS-u se stavlja meta na čelo ljudima koji su uključeni u izradu Izvještaja. Riječ je o napadu na pojedince bez presedana, kako kroz tzv. mainstream medije RS-a tako i kroz regionalne portale. Posebno se targetiraju Bošnjaci povratnici, ljudi koji stvarno žive ovdje sa svojim porodicama i u svojim domovima", kazao je Suljagić te dodao:

"I kada to kažem, moram da napomenem da je riječ o najboljim od nas. Najobrazovanijim, najhrabrijim i vrijednim ljudima koji svaki dan i svaku noć provedu u Srebrenici i Bratuncu. To su ljudi koji rade za istinu, iako svakog dana na putu od kuće do posla sreću ubice iz jula 1995. godine. Očekujem od civilnog društva, medija i politike da shvate napade i prijetnje ozbiljno. Da ispoštuju barem formu i očituju se o realnom napadu na branioce ljudskih prava u ovoj zemlji. Jer to mi danas zaista jesmo, kao što smo bili i kroz borbu za pravo glasa, kroz borbu za pravo na obrazovanje i sve drugo."

Naglasio je da država treba da ljudima ponudi mehanizme zaštite onda kada bilo ko prijeti silom.

"Naše borbe su trajne i u njima učestvuju svi. Naša borba za ljudska prava je borba u kojoj učestvuju i nane, i djeca, i sinovi, i kćeri, i seljaci, i urbani. Jer je suštinska, organska, rođena iz potrebe. Mi znamo posljedice mržnje i nasilja. Znamo i šta štitimo kad štitimo Memorijalni centar. Ono što očekujemo od države jeste da bude upravo to - država. I da ponudi mehanizme zaštite onda kada bilo ko prijeti silom", rekao je Suljagić te poručio:

"I dobronamjernima i zlonamjernima: više bih volio da sam sinoć imao mogućnost da porodicu sa dvoje djece sklonim na sigurno nego sve što sam dosad uradio. Na vrh mi je glave patriota koji od 1992. godine od Bošnjaka istočne Bosne iznova traže da se žrtvuju."

Potpredsjednik bh. entiteta RS Duraković osudio je također napad Branimira Kojića i "crtanje mete na čelo" članovima tima Izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici, poručujući da Kojić itekako zna da je riječ o Bošnjacima-povratnicima koji sa svojim porodicama žive u istočnoj Bosni te ih je imenovanjem svjesno stavio u fokus pažnje javnosti u entitetu Republika Srpska.

"Tražim da institucije države Bosne i Hercegovine osiguraju stalnu fizičku zaštitu za lica i njihovu porodicu - svih istaknutih lica - zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica u svakom trenutku kada borave u entitetu Republika Srpska, a posebno za one koji tamo stalno žive. Tražim od premijera Nikšića i federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Dizdara da osigura hitni fond kojim će se moći obezbijediti pristojan smještaj i ostala sredstva za život, kao i pristup javnim servisima u entitetu Federacija BiH, u slučajevima gdje je hitno potrebno izmjestiti ljude koje režim u entitetu Republika Srpska označi kao metu kao što je ovdje slučaj", poručio je Duraković.

Duraković upozorava da mnogi političari i oni koji huškaju nemaju djecu i porodice koje noće na području bh. entiteta RS, ali da to imaju oni koji rade posao na prvoj liniji odbrane istine i sjećanja u Memorijalnom centru.

"Neprihvatljivo je da su poslovi ugroženi, sigurnost djece ugrožena, da trpe porodice, komšije, prijatelji - samo zato što ljudi obavljaju hrabar i častan posao. Nećemo dozvoliti da se preko njih kola slome. A država mora reagovati. Ovo nisu socijalni slučajevi, vrh inteligencije i obrazovanih naših ljudi rade najozbiljnije zadatke u Memorijalnom centru. Oni su tu, izlažu svoju porodicu i sebe zbog istine i borbe za pravdu. Nedopustivo je da nemamo plan kako da ih zaštitimo i kako da njihovoj djeci i porodici ponudimo sigurnost i blagostanje. Moramo hitno svi da reagujemo i poduzmemo konkretne korake", zaključio je Duraković.

Jedan od onih koji se oglasio o izvještaju je predsjednik Skupštine organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS-a Branimir Kojić. On je izjavio da se "takozvanim izvještajem Memorijalnog centra Srebrenica o negiranju genocida u Srebrenici stavljaju mete na čelo preživjelim Srbima i njihovim porodicama koje muslimanski zločinci nisu uspjeli pobiti u ratu".

Kojić je izvještaj Memorijalnog centra na 64 strane ocijenio kao "jednu od mnogobrojnih neistina kojima se 'pere' novac". Naveo je i "da su ga pisale neznalice, te da ima dva cilja - da opravda sredstva koja im je dala Velika Britanija i da se začepe usta svima koji ne misle kao oni i koji stvari gledaju kroz prizmu istine i činjenica".