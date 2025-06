Građani Crne Gore, kada je u pitanju informisanje o političkim dešavanjima, najviše vjeruju tradicionalnim medijima, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Istraživanje je pokazalo da se više od trećine građana o političkim dešavanjima informiše preko socijalnih mreža - Facebook/Twitter/, TikTok i Instagram i da u tome prednjači mlađa populacija.

Direktor CeMI-ja Zlatko Vujović kazao je da kada je riječ o informisanju o političkim dešavanjima, građani najviše povjerenja imaju u tradicionalne medije.

"Oko 48,5 građana najviše vjeruje tradicionalnim medijima u koje spadaju televizija, štampani mediji i radio. Značajno manje od toga su informacije koje građani dobijaju putem socijalnih mreža", kazao je Vujović. On je rekao da više od polovine građana smatra da Crna Gora treba da ima najbliže odnose s Evropskom unijom (EU) - 56,2 odsto, slijedi Srbija 27,2 odsto, Rusija sedam odsto, Sjedinjene Američke Države (SAD) 6,5 odsto i Kina jedan odsto. On je kazao da je EU češće izbor mlađih, dok ispitanici od i preko 65 godina smatraju da Crna Gora treba da ima najbliže odnose sa Srbijom. Istraživanje je pokazalo da građani smatraju da na bivšu parlamentrnu većinu - nekadašnji Demokratski front, Građanski pokret URA, Socijalističku narodnu partiju i Demokrate, najveći uticaj ima Srbija 41,1 odsto. Građani su naveli da na Pokret Evropa sad najviše uticaja ima EU, 45,9 odsto, a na opozicione Demokratsku partiju socijalista, Socijaldemokrate, Socijaldemokratsku partiju i Bošnjačku stranku takođe EU s 57,6 odsto. Vujović je pojasnio da uticaj ne znači da predstavnici stranih država "zovu i pritiskaju medije" nego da se mediji trude da promoviše njihove stavove. Istraživanje "Mediji, dezinformacije i spoljni uticaj u Crnoj Gori" sprovedeno je od 3. do 9. juna.