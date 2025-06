Prigodnim programom u Memorijalnom parku mira obilježena je 78. godišnjica nuklearne katastrofe u Hirošimi.

Tačno u 8:15 sati po lokalnom vremenu, u koliko je i pala atomska bomba na ovaj japanski grad prije 78 godina i u trenutku ubila 70.000 ljudi, okupljeni su minutom šutnje odali počast žrtvama nuklearne katastrofe.

Obilježavanju su prisustvovali lokalni zvaničnici, kao i japanski premijer Kishida Fumio.

Gradonačelnik Hirošime Matsui Kazumi naglasio je da svjetski lideri hitno moraju poduzeti konkretne mjere u vezi s nuklearnim prijetnjama.

Guverner Yuzai Hidehiko je također istakao da je mogućnost upotrebe nuklearnog oružja došla do izražaja zbog rusko-ukrajinskog rata i da Sjeverna Koreja razvija svoj nuklearni program.

"Zagovornici nuklearnog odvraćanja, koji vjeruju da je nuklearno oružje sastavni dio mira, samo odlažu napredak ka nuklearnom razoružanju", rekao je Yuzai.

Atomska bomba "Little Boy" (mali dječak) pala je na Hirošimu ujutro 6. augusta 1945. godine u 8 sati i 15 minuta. Bila je to bomba bazirana na uraniju, s razarajućom moći od 15 do 16 kilotona TNT-a. Bomba je imala formu cilindra, 305 centimetara dužine, prečnika 71 centimetar, a bila je teška oko četiri tone, od toga je 60 kilograma bio uranij.

Bomba je bačena s visine od 10.000 metara, a detonirala je oko 550–580 metara iznad zemlje s ciljem da se dobije maksimalan efekat. Pretpostavke su da se do kraja 1945. godine, broj žrtava od posljedica atomske bombe popeo na 140.000.

Svega tri dana kasnije, 9. augusta, SAD je bacio i drugu atomsku bombu, ovog puta na japanski grad Nagasaki, oko 300 kilometara jugozapadno od Hirošime.

Druga bomba, nazvana "Fat Man" (Debeljko), na grad Nagasaki pala je u 11 sati i dvije minute prije podne. Ova bomba je imala još jaču razarajuću moć nego prva, i to približno 21-25 kilotona TNT-a, a eksplodirala je na oko 500 metara visine. Imala je formu jajeta dužine 325 centimetara, prečnika od 153 centimetra, a njena težina je bila 4.650 kilograma.

Prvobitni cilj napada je bio grad Kokura, ali zbog velike oblačnosti i nepogodnih vremenskih prilika, avioni su nastavili prema Nagasakiju, pa su bombe bačene na taj grad, iako je oblačnost bila još veća. Pretpostavlja se da je u ovom gradu poginulo između 60.000 i 70.000 ljudi u direktnom napadu ili u nekoliko narednih dana.

Prema procjenama Japana iz 1968., 250.000 stanovnika Hirošime umrlo je odmah nakon eksplozije ili u roku od pet godina od bolesti uzrokovanih radijacijom. Mnogi od preživjelih su kasnije umirali ili još umiru od posljedica bombardiranja, kao što su rak i leukemija, tako da niko sa sigurnošću ne zna koliko je žrtava odnijelo bacanje atomske bombe. Crne kišne kapi koje su kasnije padale i nosile radijaciju, odnijele su još života.