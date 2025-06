Zdravko Nikolić iz Šićkog Broda kod Tuzle više od pet decenija je golubar. U tom razdoblju je čak 15 puta bio prvak Bosne i Hercegovine u raznim kategorijama, a odlične plasmane sa svojim ljubimcima je ostvarivao i van granica države.

Nedavno je njegova golubica, koju je u međuvremenu nazvao Miss Lady Paris Nikol, ostvarila fenomenalan razultat na maratonskoj utrci koja je organizovana u glavnom gradu Francuske.

Hiljade ptica na takmičenju

Na tom takmičenju učestvovali su golubari iz 12 država s 1.520 golubova i golubica. Miss Lady Paris Nikol je u svojoj kategoriji bila drugoplasirana, a sveukupno je završila na osmom mjestu.

"Golubovi su na takmičenju pušteni u srijedu 5. jula u 17 sati da bi ova ženka za 25 sati doputovala iz Pariza. Pušteno je 1.520 golubova, a lista, odnosno plasman je zatvoren s 59 golubova koji su stigli. Golubovi se i dalje pojavljuju, ali je plasman lista zatvorena. Ova ženka je na internacionalnoj listi osma od svih golubova. Pored svih poteškoća, ona je morala da preleti Ardene u Francuskoj, Alpe, imala je najtežu moguću rutu", kaže Nikolić, koji pojašnjava kako je pobjedinik kategorije u kojoj se takmičila njegova golubica, golub iz Mađarske koji je imao neuporedivo lakši put.

Maratonski let je organizovala Rumunska asocijacija golubara, a pomoću elektronskih čipova praćena je putanja i precizno mjereno vrijeme. Nikakve manipulacije sa rezultatima nisu moguće.

Nevrijeme otežalo put

Možda bi i Miss Lady Paris Nikol i pobijedila u svojoj kategoriji, ali je 6. jula BiH i Tuzlu zadesilo veliko nevrijeme tako da je ona svojoj kući došla u petak 8. jula u 8 sati i 33 minuta.

Pošto je u gnijezdu imala jaja, sve vrijeme je na njima ležao njen mužjak željno čekajući svoju golubicu.

"Maraton letovi se svrstavaju po kategorijama. Ide A kategorija od 800 do 1.000 kilometara, B kategorija od 1.000 do 1.200 i C kategorija od 1.200 do 1.400 kilometara i ona je u toj svojoj kategoriji drugoplasirana. Zamislite samo jedan Mađar ispred nje. Mađarska je jedna golubarska velesila, ali kao država idealno leže u odnosu na nas jer mi smo hendikepirani s našim podnebljem jer, već sam rekao, čekale su je Alpe, Ardeni i ja ne mogu da vjerujem kako je ona došla u takvom roku", rekao je Nikolić.

Elektronsko praćenje

Pripreme za takmičenje počele su u aprilu kada je Lady Miss Paris Nikol letjela do Đevđelije u Sjevernoj Makedoniji, otprilike nekih 500 kilometara vazdušne linije. Imala je prilagođenu ishranu, a pred put je snijela jaja i to joj je bio, ispostavit će se, motivirajući faktor da što prije doleti do svog gnijezda.

"Ona ima elektronski čip koji registruje na kompjuter u koliko sati, minuta je došla. Znači, došla je u petak u 8 sati i 33 minuta i onda se očita njen matični prsten koji je dobila po rođenju. Na prstenu piše da je 2019., ali je ona 2020. godište i kada sam je legao nestalo mi je prstenova pa mi je prijatelj poslao iz Holandije i stavio sam joj taj holandski prsten, ali se, naravno, vodi pod državom Bosna i Hercegovina, jer sam i ja iz Bosne i Hercegovine", kaže Nikolić.

Bez objašnjenja

U svom jatu ima oko 200 golubova. Za sve njih je potrebna velika pažnja i trud. Žali što mlađe generacije nemaju strpljenja i što ne nastavljaju tradiciju golubarstva u Bosni i Hercegovini. Na kraju je objasnio zašto je Lady Miss Paris Nikol toliko uspješna.

"Pismonoša. To su golubovi pismonoše, koji imaju to urođeno u sebi, zemlja im je magnetno polje, ona se orijentiše istok, sjever, zapad i jug, i ona ide svojoj kući. Nikad još nije dokazano na koji način, šta i kako, šta ona ima u ovoj maloj glavi da toliku udaljenost prevali za takvo kratko vrijeme", zaključio je Nikolić.