Muškarac iz Utaha, koji je prijetio američkom predsjedniku Joeu Bidenu, ubijen u pucnjavi dok su ga pokušavali uhapsiti timovi Federalnog istražnog ureda (FBI).

Craig Deleeuw Robertson, u Salt Lake Cityju (Utah), smrtno je stradao "u pucnjavi tokom postupka hapšenja u svom domu", prije Bidenove posjete, saopćeno je iz FBI-a.

U sudskim zapisima zabilježeno je da je neutralizirani prijetio predsjedniku Bidenu, okružnom tužitelju New Yorka Alvinu Braggu i glavnoj tužiteljici New Yorka Letitiji James, koji kazneno gone bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

​U podnošenju slučaja predanom Okružnom sudu SAD-a u Utahu, navedeno je da je Robertson na Facebooku objavio: "Pravo je vrijeme za jedno ili dva predsjednička ubistva. Prvo Joe, zatim Kamala".

U dosijeu je istaknuto da je Robertson imao između 70-75 godina i da je nosio poluautomatsku pušku AR-15.