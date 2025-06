U petak u glavnom gradu Bosne i Hercegovine biće zvanično otvoren 29. Sarajevo Film Festivala, a već nekoliko dana građani užurbano kupuju ulaznice za filmska ostvarenja koja će biti prikazana u okviru ovogodišnjeg SFF-a.

Građani Sarajeva i drugi gosti od ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala kao i prethodnih godina očekuju dobre filmove i dobru zabavu.

Amil Zujić ističe kako ove godine očekuje najbolje izdanje SFF-a do sada, napominjući da je filmski program veoma kvalitetan.

"Očigledno je da festival iz godine u godinu pomjera granice i u svakom momentu ljudi napreduju, donose prave filmove, evropske filmove koji nisu neki mainstream, ali je vrlo bitno za ljude na ovim prostorima. Mislim da je kvalitetan program. Mislim da je ovo vrlo bitno za evropski film, za jugoistočni film i našu regiju Balkana", kazao je Zujić.

Nadine Mičić također smatra da će SFF i ove godine ponuditi posjetiocima odlična filmska ostvarenja.

"Ove godine kao i svake očekujem da ću pogledati divna filmska ostvarenja, da ću se vidjeti sa mnogim kolegama s kojima dosad nisam mogla da se družim i da ćemo se dobro provesti", kazala je Mičić.

Istakla je da je Sarajevo ponovo postao centar regije ali i šire.

"Mislim da je ovo jedan od najboljih proizvoda koje ovaj grad može da ponudi i ova država. Sarajevo je ponovo u centru regiona ne samo zbog umjetnosti nego i zbog sadržaja koje nudi u ovom momentu", rekla je Mičić.

Povodom ovogodišnjeg 29. Sarajevo Film Festivala, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ispred Narodnog pozorišta jučer je i zvanično postavljen “red carpet” (crveni tepih) sa motivima tradicionalnog bosanskog ćilima, kojim će narednih dana prošetati mnoge poznate ličnosti iz BiH i svijeta.

Sarajevo Film Festival počinje u petak, 11. augusta, premijerom filma "Poljubite budućnost" (Kiss the Future) u režiji Nenada Čičina-Šaina (The Time being), čiji scenarij potpisuju Čičin-Šain i Bill Carter (Miss Sarajevo).

Producenti filma "Poljubite budućnost" su Matt Damon i Ben Affleck za Pearl Street Films i Sarah Anthony za Good Wolves Production.