U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u petak navečer će zvanično biti otvoren 29. Sarajevo Film Festival, a već nekoliko dana građani užurbano kupuju ulaznice za filmska ostvarenja koja će biti prikazana u okviru ovogodišnjeg SFF-a.

Mjesec august u glavnom gradu BiH redovno bude u znaku Sarajevo Film Festivalu koji privuče veliki broj posjetilaca iz mnogih država.

Građani Sarajeva i drugi gosti od ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala kao i prethodnih godina očekuju dobre filmove i dobru zabavu.

Povodom ovogodišnjeg 29. Sarajevo Film Festivala, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ispred Narodnog pozorišta u srijedu je i zvanično postavljen “red carpet” (crveni tepih) s motivima tradicionalnog bosanskog ćilima, kojim će narednih dana prošetati mnoge poznate ličnosti iz BiH i svijeta.

Sarajevo Film Festival počinje u petak, 11. augusta, premijerom filma "Poljubite budućnost" (Kiss the Future) u režiji Nenada Čičina Šaina (The Time being), čiji scenarij potpisuju Čičin Šain i Bill Carter (Miss Sarajevo).

Producenti filma "Poljubite budućnost" su Matt Damon i Ben Affleck za Pearl Street Films i Sarah Anthony za Good Wolves Production.

Na 29. izdanju SFF-a bit će prikazano više od 220 filmova iz različitih dijelova svijeta, a čak 49 premijera iz regije Balkana. Projekcije filmova bit će prikazane na više od 30 lokacija u Sarajevu, a brojne projekcije bit će prikazane i u Mostaru i Tuzli.

Ovogodišnje izdanje SFF-a trajat će do 18. augusta, kada će na zatvaranju festivala ispred Vječne vatre nastupiti ukrajinski elektronski dvojac Artbat.