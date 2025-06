Anastatia Mayers i njena majka Keisha Schahaff prve su majka i kćerka koje su odletjele u svemir komercijalnim letom.

18-godišnja Anastatija je ujedno i druga najmlađa osoba koja je otišla u svemir, a cilj joj je da to iskustvo iskoristi da inspiriše druge.

Kompanija Virgin Galactic je 29. juna obavila prvu komercijalnu misiju, poslavši četiri putnika u suborbitalni prostor, a u četvrtak, 10. augusta, obavljen je i drugi svemirski let.

Ovaj poduhvat svemirskog turizma koji je osnovao Branson 2004. godine inaugurira komercijalne usluge nakon nekoliko godina prepunih razvojnih zastoja.

Bio je to šesti pilotirani podorbitalni svemirski let kompanije, ali prvi koji je prevozio klijente koji plaćaju, navodi list The Guardian.

Kompanija je isplanirala da redovna komercijalna usluga počne 2022. nakon dodatnih probnih letova.

Potencijalno opasno putovanje dolazi samo nekoliko dana nakon gubitka podmornice Titan, koja je vodila klijente da vide Titanic na dnu okeana, kada je eksplodirala, usmrtivši svih pet putnika.