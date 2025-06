Premijer Kosova Albin Kurti i ministar zdravlja Arben Vitia posetili su Onkološku kliniku u Univerzitetskom kliničkom centru Kosova gde su prisustvovali puštanju u rad drugog akceleratora za radioterapiju.

Nakon obilaska klinike, Kurti je rekao da novi akcelerator predstavlja najsavremeniju tehnologiju iz ove oblasti, koji u okviru terapije maksimalno precizno koristi jonizujuće zračenje u borbi protiv tumora, bez oštećenja drugih okolnih tkiva.

Kurti je naveo da se ova najnovija tehnologija prilagođava površini tumora i tako uspeva da ne napravi kolateralnu štetu.

“Na Onkološkoj klini radi ukupno 24 lekara, šest fizičara i 40 medicinskih sestara. Zahvalili smo se svima njima na velikom poslu koji rade i ne samo to, uspeli su da u rekordnom roku instaliraju i montiraju ovaj uređaj, drugi akcelerator koji će koristiti svim pacijentima. Do sada je vreme čekanja bilo šest do osam nedelja, međutim, prema rečima direktora klinike Ilira Kurtishaja, ovo vreme će najverovatnije u ovoj godini doći na nulu“, naglasio je Kurti.

Premijer je kazao da je Vlada u 2023. godini povećala budžet za zdravstvo za 50 posto i taj budžet iznosi 300 miliona eura, dok je jedna petina te sume, oko 60 miliona eura, namenjena listi osnovnih lekova.

Ministar zdravlja Vitia rekao je da je ovo važan dan za kosovske građane, posebno obolele od malignih bolesti. Vitia je istakao da je novi akcelerator za pružanje radioterapije vredan 1,44 miliona eura.

“U Onkološku kliniku do kraja ove godine uložiće se preko 2 miliona eura, uključujući i infrastrukturu u kojoj će, pored poboljšanja sadašnjih uslova, doći i do proširenja kapaciteta pa će se čekanje pacijenata koje nekad bilo i satima, maksimalno smanjiti jer će biti dovoljno kreveta da dobiju sve neophodne hemoterapije kao i druge usluge“, naglasio je Vitia.

Direktor Onkološke klinike je istakao da će zahvaljujući novoj opremi biti smanjena potreba da se kosovski pacijenti leče u inostranstvu. Kurtishaj je podsetio da je Onkološka klinika otvorena tek 2010. godine, te da je zabeležen brz napredak. Kazao je da će se planiranim proširenjem kapaciteta do kraja godine broj ambulantnih kreveta povećati sa 45 na 90, što će značiti kraće vreme čekanja za pacijente.

Kurtishaj je za Anadolu naveo da se svake godine od 10 do 15 posto povećava broj pacijenata obolelih od kancera. Kazao je da je u 2022. godini na Kosovu registrovano 1.850 novih slučajeva, dok je u prvih šest meseci ove godine registrovano 1.050 slučajeva, među kojima su 249 slučajevi kancera dojke, oko 150 slučajeva kancera pluća i 140 kancera na debelom crevu.