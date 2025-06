U arheološkom parku Accana Hoyuku u južnoj turskoj provinciji Hatayu pronađena je drevna glinena ploča za klinastim pismom za koju se pretpostavlja da datira 3.800 godina u prošlost.

Razorni februarski zemljotresi na jugu Turkiye uzrokovali su veliku štetu u Hatayu, a u toku je i sanacija na zidinama arheološke humke u okrugu Reyhalni, gdje se nalazio Alalah, glavni grad kraljevstva Mukish, tokom perioda srednjeg i kasnog bronzanog doba.

Pod rukovodstvom Ministarstva kulture i turizma Turkiye pokrenuti su restauratorsko-konzervatorski radovi na humci, gdje su u potresu oštećeni pojedini dijelovi zidina palate.

Murat Akar za Univerziteta “Mustafa Kemal“ u Hatayu predvodi 25-člani stručni tim na tim radovima i za Anadolu je kazao da tim projektom štite kluturnu baštinu, ali i omogućavaju pristup novim saznanjima koja rasvjetljavaju prošlost.

Uklanjajući zidne ruševine kao dio studije, tim je među ostacima pronašao klinastu glinenu ploču.

U prvom ispitivanju akadske ploče, naučnici su naveli da predstavlja svojevrsni ugovor o kupovini grada. Naime, na njoj su pronađene informacije o sporazumu o kupovini nekog grada, a koji je sklopio Yarim-Lim, prvi poznati kralj Alalaha.

Akar je rekao da je pronađena ploča bez oštećenja i da je stara najmanje 3.800 godine.

“Vidimo da su kraljevi ove regije imali ekonomsku moć u periodu koji definišemo kao srednju bronzanu eru. To se ogleda u pisanim dokumentima kao i iznenađujućim primjerima“, kazao je Akar.

Navodeći da će tablet doprinijeti razumijevanju ekonomske strukture tog perioda, Akar je rekao da ploča vjerovatno sadrži imena važnih ljudi u gradu koji su svjedočili ovoj prodaji.

“U određenom smislu, vidimo da je u to vrijeme postojala lista svjedoka. Pokazalo se da je to jedinstven primjer“, kazao je on.