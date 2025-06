Crna Gora je od danas bogatija za još jednu turističku atrakciju. Svečano je otvorena žičara Kotor - Lovćen, koja posjetiocima pruža pogled na Bokokotorski zaliv, ali i na planinu Lovćen.

Žičara Kotor - Lovćen je jedan od najznačajnijih crnogorskih, turističkih infrastrukturnih projekata, na koji se čekalo gotovo čitav vijek.

Projekat je realizovao konzorcijum Novi Volvox – Leitner na osnovu koncesionog ugovora koji je potpisan u decembru 2021. godine. Žičara je izgrađena za nešto više od godinu od kada je postavljen kamen temeljac u julu prošle godine. Trasa žičare polazi od Duba, koji se nalazi na teritoriji opštine Kotor i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen, na 1.350 metara nadmorske visine. Projektovani kapacitet je 48 gondola, a mogu da prime 10 putnika. Vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk nepunih 11 minuta.

Dužina žičare Kotor - Lovćen je 3.900 metara, a visinska razlika 1.316 metara.

Žičara Kotor – Lovćen, koja je od danas počela svoju komercijalnu vožnju, značajna je, ne samo za Crnu Goru i njen turizam nego i za čitavu regiju, ocijenio je izvršni direktor žičare Marco Cus. On je kazao da je to jedan projekat na koji svi treba da budu ponosni i da to šire kroz čitavu Crnu Goru i Balkan. „Ovaj projekat nije samo značajan za Crnu Goru, ni samo za njen turizam, nego za regiju“, ocijenio je Cus.

On je kazao da će, prema njihovim procjenama, rad zavisiti od vremenskih uslova. „Najveći izazov ove godine i razlog što smo kasnili, bile su te nepredviđene kiše i nevrijeme. Kad u Kotoru padne kiša, ovdje gore je oluja, nakon toga ide saniranje i vraćanje u rad. Mnogo smo se trudili i nama je želja da za svaku sezonu što duže radimo“, saopštio je Cus. Vožnja žičarom u jednom smjeru za odrasle košta13 eura, dok je cijena povratne ulaznice 23 eura. Cijene dječijih karata su značajno niže, pa vožnja žičarom u jednom smjeru košta sedam eura, odnosno 12 eura za oba smjera. Za djecu mlađu od dvije godine predviđena je gratis vožnja. Povoljnosti su definisane i za osobe sa invaliditetom (OSI).