Kapadokija, poznata regija u Turkiye po svojim vilinskim dimnjacima, bila je domaćin zabavnih balona na vrući zrak različitih oblika.

Baloni sa 22 figure iz Engleske, Švicarske, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Portugala, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Luksemburga i Turkiye izveli su revijalne letove.

Domaći i strani turisti pokazali su veliko interesovanje za balone na vrući zrak obojene posebnim umjetničkim dezenima, sa raznim figurama kao što su sladoled, obeliks, hobotnica, spejs šatl, turska zastava i mnogi drugi.

Na međunarodnoj manifestaciji održanoj u sklopu ovogodišnjeg Cappadocia Balloon and Culture Route Festivala, baloni su se jedan za drugim dizali u nebo nakon što su pripreme počele rano ujutro.

Iskusni piloti maestralno su upravljali balonima dizajniranim u različitim bojama i modelima jedinstvenim za festival na nebu Kapadokije, dok je ples balona u mističnim pejzažima vilinskih dimnjaka, koji je jedinstven u svijetu, fascinirao publiku.

Turski festivali kulture ove godine u 11 gradova

Festivali Turske rute kulture ove godine su počeli 5. augusta u Kapadokiji, u organizaciji Ministarstva kulture i turizma Republike Turkiye, a održavaju se od 2021. godine. Organizirani kao jedan od najsveobuhvatnijih svjetskih kulturnih i umjetničkih projekata, festivali Turske rute kulture održat će se ove godine u 11 provincija. Nakon Cappadocia Balloon and Cultural Route Festivala koji se održao od 5. do 13. augusta, festivali će se održati i u turskim provincijama Trabzon, Erzurum, Canakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Istanbul, Diyarbakir, Izmir i Antalya.

Program festivala Turske kulturne rute

Osim Cappadocia Balloon and Culture Route Festival u Nevsehiru od 5. do 13. augusta, planirano je održavanje Sumela Culture Route Festivala u Trabzonu od 19. do 27. augusta, te u istom terminu i Palandoken Culture Route Festival u Erzurum. Troya Culture Route Festival u Canakkaleu trajaće od 9. do 17. septembra, a Gastroantep Culture Route Festival u Gaziantepu od 16. do 24. septembra.

Od 16. septembra do 1. oktobra trajaće Baskent Culture Route Festival u Ankari, Konya Mystical Music Festival u Konyi od 23. do 30. septembra 2023, a Beyoglu Culture Route Festival u Istanbulu od 30. septembra do 15. oktobra.

Sur Culture Route Festival u Diyarbakiru zakazan je za 14. do 22. oktobar, a Efes Culture Route Festival u Izmiru od 28. oktobar do 5. novembra 2023.

Posljednji u kalendaru je Antalya Culture Route Festival u Antalyi od 4. do 12. novembra.