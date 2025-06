Život bh. prvakinje započinje u Italiji.

Lejlina porodica je tokom rata u BiH izbjegla u Italiju, a nedugo nakon završetka rata vratili su se u Sarajevo, gdje je Lejla nastavila svoje školovanje. Iako se za jednu svjetsku prvakinju obično smatra da se ovim sportom bavi od malih nogu, Lejla je tek s 15 godina dobila svoj prvi bicikl.

Vrlo brzo se učlanila u klub brdskog biciklizma “Puls”, gdje je upoznala svog trenera koji je u njoj uočio potencijal za velike sportske rezultate i za profesionalno bavljenje brdskim biciklizmom.

Već sa 17 godina je nastupila u svojoj prvoj profesionalnoj trci.

“Moj trener me pitao tada da li sam ja spremna da sve u životu što imam ostavim da bih se mogla baviti ovim sportom, ja sam rekla da jesam. Međutim, moram priznati da u tom trenutku nisam bila svjesna koliko je to zapravo ozbiljno i šta to zapravo znači”, rekla je za TRT Balkan Lejla Njemčević prisjećajući se odluke koju je donijela sa samo 15 godina.

Prvi profesionalni ugovor potpisala je s 19 godina, za turskog proizvođača bicikala “Salcano”, i to je bio jedan izuzetan iskorak, s obzirom na to da je to bio prvi profesionalni ugovor koji je ikada ijedan biciklista iz BiH potpisao.

Danas, Lejla 19 puta nosi državnu titulu, 5 puta je bila balkanska prvakinja, dvostruka je osvajačica Svjetskog kupa i trenutno prva biciklistkinja svijeta.

Prepreke pretvara u prilike

Na svom profesionalnom putu susrela se s mnogo prepreka, pogotovo kada su povrede u pitanju, zatim finansijski razlozi jer bicikla zahtijevaju ulaganje velikih novčanih sredstava.

Postojala je i dilema između bavljenja pravom i nastavljanja karijere biciklistkinje, jer je Lejla završila i Pravni fakultet u Sarajevu.

Ali svaku prepreku je lako prevazišla i svaku odluku je ispravno donijela s obzirom na to da je imala veliku podršku porodice, pogotovo svog trenera, a danas i supruga Amara Njemčevića.

Amar je u Lejli uvijek vidio veliki potencijal.

Već prije 10 godina rekao da će ući u prvih 100 biciklistkinja svijeta, a ona je opravdala njegovu podršku i svoje snove i danas nosi titulu prve biciklistkinje svijeta. S obzirom na nepovoljne i rizične ceste u Sarajevu, Lejla nije imala priliku baviti se cestovnim biciklizmom.

Upravo zbog toga, iskoristila je brdske puteve i planine u Sarajevu da se opredijeli upravo za brdski biciklizam.

Prva titula balkanske prvakinje za Lejlu je bilo najveće ostvarenje snova, a zatim i prvo mjesto na Svjetskom kupu u Češkoj ove godine pred 30.000 ljudi.

Naredno takmičenje za Lejlu je Svjetski kup u Francuskoj, gdje će 16. septembra imati priliku da odbrani poziciju lidera Svjetske serije.