U izjavi za srpske medije u Budimpešti, a na pitanje novinara da prokomentariše izjavu opozicije da nije raspisao izbore u Beogradu zbog kukavičluka i da je SNS već izgubio Beograd, samo da ih još niko nije obavestio o tome, Vučić je rekao da će beogradski izbori, kao i svi drugi, biti teški za one koji pobeđuju i da će se SNS postarati da napravi iznenađenje.

"Nama sada slede lokalni i pokrajinski izbori i sasvim verovatno i parlamentarni izbori. Oni su nama do pre tri godine govorili da neće ni jedne izbore, na silu vam nećemo dati izbore. Sto puta sam ih pitao kada će izbore. Nije to fontana želja, pa će da bude samo ono što hoće. Imaće izbore vrlo brzo, da li će ti izbori biti za tri ili šest meseci, svakako će u narednih šest ili sedam izbora biti", poručio je Vučić.

Što se tiče toga da je opozicija pobedila na izborima, a da SNS samo nije obavešten, Vučić je odgovorio da je to dobro.

"Volim one koji misle da će lako izaći na kraj sa protivnikom, ti nisu dovoljno ozbiljni. Ako neko kaže već smo pobedili, verujte mi da taj neće da pobedi, jer to govori o njegovom pristupu. Što se tiče Beograda, kao i u Srbiji, za nas će biti veoma teško, za one koji uvek pobeđuju biće teško, za one koji na svakoj utakmici pobeđuju ne postoji laka utakmica", rekao je Vučić.

Dodao je da je za SNS svaka politička borba teška, jer se uzdaju u rezultate rada u Beogradu.

"Pogledajte kako izgleda Beograd danas, a kako je izgledao 2012, a da ne kažem da je plata sada duplo veća u evrima i biće još veća. Mi ćemo se boriti, postaraćemo se da napravimo iznenađenje. Sinoć u Atini mnogi su mislili u 85. minutu da je gotovo, pa nije bilo gotovo. 2:0 bilo za Dinamo, pa 2:2 završilo", zaključio je Vučić.