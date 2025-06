Generalni konzul Republike Turkiye Basar Basol ocenio je da je njegov dvogodišnji boravak i profesionalni angažman u Novom Pazaru obeležilo gostoprimstvo predstavnika ustanova i građana, ali i timski i požrtvovan rad zaposlenih u tom diplomatskom predstavništvu Turkiye.

Basol je na poziciji generalnog konzula Turkiye u Novom Pazaru bio dve godine, a 15. septembra mu ističe mandat. Tim povodom konzul ovih dana sa rukovodstvima opština i gradova u regiji Sandžak i predstavnicima ustanova održava završne, odnosno oproštajne sastanke.

Basol je kazao kako će iz Novog Pazara poneti najlepše uspomene, te da će građani tog grada na jugozapadu Srbije u njemu uvek imati prijatelja.

„Novi Pazar i mesta koja je pokrivao Generalni konzulat na mene su ostavili poseban utisak. Od prvog dana mog dolaska izraženo je bilo gostoprimstvo i spremnost naroda i institucija da pomognu. To nigde nećete doživeti, da sve službe pomažu pri otvaranju diplomatskog predstavništva, uglavnom sve morate sami, a to nije bio slučaj u Novom Pazaru. Zbog svega što sam doživeo u Novom Pazaru nosim najlepše uspomene i divno iskustvo. Osećao sam se kao kod kuće, što zbog sličnih kultura tako i zbog naroda koje sam doživeo kao braću i sestre. Nastala su ovde velika prijateljstva. Svima nam je bila čast, i meni, ovo je bio moj prvi angažman generalnog konzula i zato ću se svega rado sećati čitavog života. Bila je čast biti prvi generalni konzul u kraju toliko bitnom Republici Turkiye“, naveo je konzul Basar Basol.

Istakao je da su odnosi Srbije i Turkiye najbolji od uspostavljanja diplomatskih odnosa, da su tome nemerljiv doprinos dali predsednici dveju država, a da takvi odnosi donose benefite, jedan od njih je bilo i otvaranje Generalnog konzulata Turkiye u Novom Pazaru.

„Da će Generalni konzulat biti važan u Srbiji i u ovoj regiji pokazalo je i samo prisustvo ministara spoljnih poslova Turkiye i Srbije, Mevluta Čavušoglua i Nikole Selakovića na otvaranju našeg diplomatskog predstavništva. I prošlogodišnja poseta našeg predsednika Redžepa Tajipa Erdogana Srbiji je bio značajan korak. Odnosi dve države su na najboljem nivou u istoriji. Naša vodilja su dobri i prijateljski odnosi predsednika Turkiye i Srbije, Redžepa Tajipa Erdogana i Aleksandra Vučića. Sve političke partije na terenu ovde su pozdravile jačanje tih odnosa. Sve partije ovde su pokazale gostoprimstvo i spremnost na saradnju kada smo došli. Mi smo ovde na terenu, u Srbiji i regiji Sandžak prema svima implementirali ono što je zvanična politika naše države“, naveo je Basol.

Basol je naveo da postoje mnogi projekti na čiju je realizaciju ponosan, a da isto tako postoje i aktivnosti koje nisu realizovane za vreme njegovog mandata.

„Najznačajniji uspeh je samo otvaranje ovog diplomatskog predstavništva. On je kasnije doveo do novih projekata i ubrzao je realizaciju nekih koji su bili na čekanju. Voleo sam da dok sam na ovoj poziciji u Prijepolju otvorimo Turski kulturni centar, voleo sam da ovde u Novom Pazaru otpočne sa radom i tursko obdanište ali neće sve to stići do kraja mog mandata. Najvažnije je da se ti projekti realizuju što pre. Ostaje mi žao što zbog brojnih obaveza koje sam imao nisam stigao da naučim vaš jezik, imao sam veliku želju“, rekao je Basol.

Basol je naveo i da očekuje i skori dolazak turskih investitora u regiju Sandžak.

„Saobraćajna infrastruktura možda je osnovni razlog izostanka investicija. Kada se saobraćajnice izgrade, izvestan je i dolazak investitora. Dolasku investitora ovde doprineće izgradnja auto-puta Beograd – Boljare. Srbija ovde sada dosta radi na putevima, pomogla je i Turkiye. U drugim delovima Srbije ima dosta investitora iz Turkiye. Činjenica je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridaje veliki značaj dolasku turskih investitora. Privatnom sektoru najvažniji je profit tako da verujem da će i ovde videti mogućnost da posluju“, naveo je Basol.

Ističe da će nakon angažmana u inostranstvu određeno vreme biti u nekom od ureda Ministarstva spoljnih poslova Turkiye u Ankari. Naglasio je da diplomatsko predstavništvo Turkiye u Novom Pazaru nije činio on već tim profesionalaca koji tu rade.

„I sa te pozicije u Ankari i gde god da budem sećaću se i misliti uvek na braću u Sandžaku. Činiću uvek sve što mogu za ovaj kraj. Ono što je bitno, ko god da dođe na ovu poziciju posle mene biće isto tako uspešan, jer sve što sam uradio, uradio sam u saradnji sa poštenim, profesionalnim i uglednim ljudima koji su bili moji saradnici i bez kojih bi sve bilo teže. Ti ljudi ostaju ovde tako da će onaj ko me bude nasledio imati divne ljude koji će ga okruživati i pomagati u poslu“, zaključio je Basol.

U Generalnom konzulatu Basol je danas razgovarao sa predstavnicima medija, ranije je održao sastanke sa predstavnicima Grada Novog Pazara, Bošnjačkog nacionalnog vijeća i političkih partija.