Led ispod pingvina se otopio i raspao pre nego što su mladunci uspeli da razviju vodootporno perje potrebno za plivanje u okeanu, zbog čega su se ptice najverovatnije udavile ili smrzle, prenosi BBC.

To se dogodilo krajem 2022. godine na zapadu kontinenta u oblasti koja izlazi na Belingshausenovo more, a to su snimili sateliti.

Naučnik Piter Fretvel iz Britanskog istraživanja Antarktika (BAS) rekao je da se predviđa da će više od 90 odsto kolonija carskih pingvina biti gotovo izumrlo do kraja veka zbog sve većeg otapanja leda zbog globalnog zagrevanja.