Reisul-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović izjavio je danas u Gradačcu da se oko BiH pletu spletke, javne i tajne, te da je neophodno ostati budan na njenim granicama.

"Ostanimo budni stražari na granicama domovine. Ona će nas uvijek trebati, svoje pouzdane čuvare, jer se oko naše Bosne pletu spletke, javne i tajne. Oživjele su snage onih koji žele izazvati raskole i neprijateljstva među nama, posijati sjeme zlobe, od brata napraviti dušmana, a dušmana predstaviti prijateljem. Čine to kako bi oslabili našu volju za ustrajnošću i kako bismo odustali. Pokušavaju nas podijeliti na suprotstavljene strane, na grupe i stranke, kako bismo im postali lahak zalogaj", kazao je reisul-ulema tokom hutbe na Musalli kod spomenika "Ljiljan" na Banderi u Gradačcu.

Kada dođe takvo vrijeme, kako je pojasnio, vjernici znaju šta im je činiti, a to je da se drže Allahove Knjige i suneta Njegovog poslanika Muhammeda a.s.

"U tome su naša snaga i naš spas. Dvije su bolesti pogubne za ljude, a prijete da ugroze zajednicu kada se usele u društvo: zavist i smutnja. Zavist je zlo duše koja je krije, a smutnja je zlo duše kada je sije. Čuvajmo se ova dva otrova i ne dopustimo da ovladaju nama", poručio je Kavazović.

Naglašavajući da je mjesto na kojem su se okupili, mjesto uspomena, reisul-ulema je kazao da ono podsjeća na teška vremena u kojima se duša rastajala od tijela, drug od druga, brat od brata.

"I tada, i danas, održali su nas vjera u Allaha i naša odlučnost da se borimo za pravdu, život, slobodu i domovinu. S Njegovim imenom na usnama i u srcima branili smo čast ove zemlje, njenih ljudi i njihovo dostojanstvo. I tada, kao i danas, bili smo svjesni Božije riječi, koja nam je davala snagu i utjehu: Reci, moja molitva i moj obred, moj život i moja smrt pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova. Danas, okupljeni pod ovim ljiljanom, simbolom našeg nastajanja i odrastanja, naše misli i naše dove dozivaju u sjećanje braću s kojima smo se u časnoj borbi rastali. Ovdje smo i zbog njih i zbog sebe, da podsjetimo i sebe i druge, i da se iznova zakunemo Bogu i njima, da ćemo čuvati i braniti Bosnu od dušmana: svojim srcima, umovima i svojim tijelima", poručio je, između ostalog, reisul-ulema.

Podsjetio je da je prošlo skoro trideset godina "otkako smo ovdje stajali na braniku domovine, znali smo tada da, kada jednog dana odemo s ovoga mjesta, neće nam biti lahko u porušenoj i poharanoj zemlji".

"Ništa osim vjere u Boga i nade u mir nismo odavde ponijeli. Nije nam ništa osim toga ni trebalo. Znali smo da sve drugo možemo steći svojim rukama. Jer nam je u Kur'anu rečeno: Trudite se... Čovjeku samo njegov trud pripada. I trudili smo se. Obnavljali smo porušene domove, podizali, odgajali i školovali djecu, u nadi da će mir zaliječiti mnoge rane. I danas trebamo s tom nadom živjeti, učiniti sve da ova zemlja bude sigurna, kako bismo sačuvali svoje porodice od teških iskušenja koja smo mi prošli. Život u miru je najveća duhovna vrijednost kojoj ljudi treba da teže", istakao je Kavazović.

Kazujući hutbu, reisul-ulema je naglasio da je domovina najvažnije mjesto na Zemlji.

"Tako nas je podučio Muhammed, a.s, kada je rekao za svoju voljenu Meku: Tako mi Allaha, ti si mi najdraže mjesto na zemlji, i da me tvoji stanovnici ne tjeraju iz tebe, nikada te ne bih napustio. Dok stojimo ovdje i učimo dovu za domovinu, budimo svjesni značenja ovih Poslanikovih riječi. Domovina je mjesto kojem pripadamo. U njoj je naš dom, ma koliko bili daleko od nje. To je osjećaj koji prati sve generacije Bošnjaka. Isto su osjećali i naši preci, čuvajući je od dušmana koji su joj željeli nauditi", naglasio je Kavazović.

Dodao je da "znamo da mnoga iskušenja moramo proći".

"Dolazit će da nas ispituju i provjeravaju: našu ljubav, iskrenost i odanost i dokle smo spremni ići u borbi za nju, koliko smo spremni dati, a da ništa ne tražimo, za Istinu, Zemlju i Ljubav. Učili su nas naši očevi da Bosna nije samo zemlja, da je više od toga, ideja za koju se živi i žrtvuje, mjesto naše patnje i slobode, vrijedna, jer teče u našim žilama", naveo je reisul-ulema.

Pozvao je da iznađemo "u sebi ono što možemo danas položiti pred njen mihrab, a što će nam koristiti sutra".

"Na prvom mjestu, to je naša odgovornost: za ljude, muškarce i žene, djecu i starce, za njihovu sigurnost i napredak, za njihovo dostojanstvo, za pravdu i jednakost, za mir i slogu, razumijevanje i uvažavanje. U ovom gradu rodila se ideja borbe za domovinu, za slobodu i dostojanstvo našeg naroda. U tu borbu smo svi pozvani i ona još traje. U njoj trebamo svakog sina i kćer ove zemlje. Potrebna nam je pomoć Božija i trud dobrih ljudi. Bez tog dvoga niti jedan se posao ne može završiti", zaključio je u hutbi Kavazović.