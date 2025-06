“Novi val” namjerava reintroducirati bjeloglavog supa u Hercegovini

Bjeloglavi sup jedna je od najvećih ptica koje lete. Za opstanak na području Hercegovine, aktivisti “Novog vala” bili su napravili hranilište na platou Podveležja. Nažalost, ni to nije pomoglo da posljednji sup preživi.