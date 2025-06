Koliko puta ste putovali i namaz obavljali bez odgovarajućih uslova, pokraj puta, na parkingu benzinske pumpe ili odmaralištu?

Pokretni mesdžid koji je izumeo, i na čijoj izradi već godinu dana radi novopazarski arhitekta Admir Marovac trebao bi biti od koristi prilikom obavljana namaza dok ste na putovanju.

Ideja da kreira pokretni mesdžid, priča Marovac za Anadolu, potekla je upravo iz potrebe da muslimanima olakša obavljanje namaza dok putuju.

„Na ideju sam došao tako što zaista postoji velika potreba za tim. Muslimani gde god da krenu na put imaju problema i poteškoća sa obavljanjem namaza, naročito je taj problem izražen kod žena. Prepoznao sam problem i krenu da razmišljam u tom smeru kako da se to reši, i došao sam do tog rešenja na kom intenzivno radim već godinu dana“, pričao je za Anadolu Marovac.

Pokretni mesdžid koji izrađuje lako će biti rasklopljiv. Trenutno izrađuje mesdžid namenjen jednoj osobi, kaže da planira izradu mesdžida za više osoba zbog obavljanja molitve u džematu.

„Mesdžid je u sklopljivo-rasklopljivoj formi. Cilj je da bude, kada je sklopljen, minimalnih dimenzija. U ovom slučaju dimenzije su 80 puta 80 centimetara i on bez poteškoća staje u prtljažnik automobila. Moguće ga je transportovati automobilom, nije moguće prevoziti ga biciklom ili motorom. Mesdžid se rasklapa bez ikakvog alata vrlo brzo i jednostavno, klikom na jedno dugme. Iz tih pet stubova koliko ima, razvučemo konstrukciju koja povuče i platno. Tada uđemo u kabinu i možemo obaviti namaz, zaštićeni smo od pogleda, vetra i kiše. Trenutno izrađujem mesdžid namenjen jednoj sobi, radiću i na izradi mesdžida za dve osobe jer postoji potreba i za obavljanjem namaza u džematu“, kaže Marovac.

Ovaj mesdžid, odnosno kabina, može poslužiti i za druge namene i u tome se ogleda značaj ovog izuma.

„Njegova prvobitna namena je da se obavi namaz. Koristiće ako je potrebno da neko presvuče garderobu, da neka sestra presvuče dete, može biti koristan i ribolovcima, može ih zaštiti od kiše i vetra dok pecaju. Dok sam ga konstruisao video sam da može služiti i kao šator dok smo na kampovanju, možemo prespavati u njemu bez problema. Sve to su mogućnosti, ali, najvažnije njegova prvobitna namena je da bude mesdžid“, naglašava Marovac.

On je za Anadolu rekao da mu nije namera da pokretni mesdžid, svoj izum, skriva od očiju javnosti i da ne strahuje od krađe ideje, čak je i priželjkuje i nudi pomoć ako bi neko želeo da ga izrađuje, kako bi pokretni mesdžid koristio što većem broju muslimanskih vernika. Kaže da je ovo hajrat koji želi da pokloni braći i sestrama.

„Ne marim da li će neko 'ukrasti' ideju. Ovo je moj vakuf, molim Allaha dž.š. da ovaj pokretni mesdžid prihvati kao moj vakuf. Važno mi je da proizvod izađe u najboljoj mogućoj varijanti visokog kvaliteta. Cilj mi je da kompletan proizvod bude izrađen u Novom Pazaru. Ako bih i radio na patentiranu, ne bih to radio u cilju zaštite. Ko god misli da može da ga izrađuje, neka mi se obrati, daću mu instrukcije, tehničke detalje i neka krene sa proizvodnjom kako bi pokretni mesdžid stigao do što većeg broja muslimana. Ako bih ga ja patentirao to bih uradio samo da u nekom registru piše da je postojao neko u našem narodu ko je patentirao nešto toliko važno za muslimane“, naveo je Marovac.

Ovaj mladi arhitekta marljivo svakog dana radi na izradi pokretnog mesdžida. Sve delove izrađuje na 3D printeru i mesdžid sklapa u svojoj radionici. ​​​​​​​