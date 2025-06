Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel u obraćanju na Bledskom strateškom forumu u Sloveniji naglasio je značaj solidarnosti i jedinstva te poručio da Slovenija nije sama u suočavanju s posljedicama nedavnih poplava.

"Evropska unija također pruža veliku podršku zajedno s članicama i partnerima. Solidarnost je ono što jača povezanost u zajednici, solidarnost je ono što nam daje moć da ostanemo snažni pred najvećim izazovima. Solidarnost je u samom srcu i osnovi evropskih integracija", kazao je Michel na početku obraćanja.

Potom je naglasio da se Evropa, ali i cijeli svijet suočavaju s brojnim teškim krizama bez presedana.

"Imali smo ovog ljeta velike katastrofe u Grčkoj, Sloveniji, cijelom svijetu, i zato moramo da hitno ubrzamo tranziciju prema klimatskoj neutralnosti. Rat u Ukrajini također pokazuje da mir i demokratija ne trebaju da se uzimaju zdravo za gotovo, a ovaj rat ima veliki utjecaj na budućnost našeg kontinenta i globalnu sigurnost. Suočena s ovim izazovima, EU je pokazao da može hrabro i odlučno da reaguje kada je potrebno", rekao je Michel te dodao:

"Kada su ruske snage izvršile invaziju na Ukrajinu, u Kremlju su vjerovatno očekivali slab odgovor i podijeljenu Evropu. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Uveli smo odmah snažne sankcije protiv Rusije i pružili Ukrajini podršku isporukama oružja i municije. Pokazala se jedna nova EU, brza i odlučna. Solidarnost je bila naša ideja vodilja kroz ove bitne odluke", kazao je Michel.

Naglasio je da u današnjem svijet Evropljani ipak moraju napraviti vrlo bitne izbore te je stoga vrijeme da se bave pitanjem proširenja.

"Trebalo bi da se riješimo tih nekih dvosmislenosti. Put ka EU za Zapadni Balkan je počeo prije više od dvadeset godina. To je bio region koji je izašao iz konflikta nakon raspada Jugoslavije, ali spor ritam ovog evropskog putovanja je razočarao mnoge i u regiji i u Evropskoj uniji. Slažem se zato da Evropa mora da ispuni svoja obećanja", kazao je Michel.

Dodao je da EU mora da priča o rokovima kada želi da bude kredibilan akter.

"Moramo sebi da postavimo jasan cilj i ja vjerujem da moramo biti spremni s obje strane da do 2030. godine izvršimo proširenje. A to znači i da će dugoročni budžet EU-a trebati da uključi ove naše zajedničke ciljeve. Znam da je to je velika ambicija, ali to je nešto što je neophodno i pokazuje da smo ozbiljni. To će dati transformativni poticaj za reforme", istakao je.

Michel je kazao da će evropski lideri na sljedećim sastancima Evropskog vijeća razgovarati o pitanju proširenja.

"Treba da razgovaramo o otvaranju pregovora s Ukrajinom i Moldavijom i također očekujemo i s Bosnom i Hercegovinom i Gruzijom da će se one vratiti za pregovarački stol", kazao je Michel.

Na kraju je dodao da je ipak potrebno da zemlje u regiji nastave s reformama, posebno u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije te da ekonomski budu spremne za pristupanje u EU i da se usklade s vanjskom politikom evropskog bloka.

Bledski forum se ove godine održava na temu "Solidarnost za globalnu sigurnost".