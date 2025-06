Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski i premijer Bugarske Nikolai Denkov učestvovali su na panelu lidera Bledskog strateškog foruma.

Dvodnevni 18. Bledski strateški forum počeo je u ponedjeljak u Sloveniji, a ove godine se organizuje pod naslovom "Solidarnost za globalnu sigurnost".

Kovačevski: Sjeverna Makedonija trenutno najbolji kandidat za članstvo u EU

Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski izjavio je na liderskom panelu Bledskog strateškog foruma kako Evropska unija mora da evaluira volju i spremnost za proširenje jer se Sjeverna Makedonija već dokazala kao dobar i aktivan partner unutar NATO-a.

Kako je rekao, 80 posto građana Sjeverne Makedonije su za članstvo u Evropskoj uniji, ali je njih isto 80 posto protiv blokada koje dolaze iz zemalja članica, a koje one koriste za unutarnje političke ciljeve.

Evropska unija, kako je naglasio, mora da evaluira volju i spremnost za proširenje, jer se Sjeverna Makedonija već dokazala kao dobar i aktivan partner unutar NATO-a.

"Ako to uporedite s EU onda je to veoma povezano, prije svega zbog povezanosti ekonomija. Ovdje sam sreo svoje sunarodnjake koji su na privremenom radu. Ako odete na rivijeru, kao da ste u Bosni i Hercegovini, jer su radnici, konobari iz BiH, a sreo sam i makedonske studente koji rade ovdje u Sloveniji i koji su me zamolili da im omogućimo da rade u članici EU-a, ali da to bude njihova zemlja, Sjeverna Makedonija", pojasnio je Kovačevski tokom liderskog panela na temu "Solidarnost kao globalna sigurnost".

Rekao je da u svjetlu članstva u EU ima želju da njegova zemlja nastavi napredak i da Evropska unija snađe snage za nastavak proširenja.

Ukoliko se to dogodi, kako je rekao, cilj o proširenju na Zapadni Balkan 2030. izgleda izvodivo.

"U svakom pogledu, među svim kandidatima, u smislu primjene uslova, Sjeverna Makedonija je najbolji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji", zaključio je Kovačevski.

Denkov: U EU treba da nas ujedine vrijednosti, a ne geografija

Bugarski premijer Nikolai Denkov, na panelu lidera Bledskog strateškog foruma, naglasio je da sve zemlje pa i one iz regije Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji treba da ujedine vrijednosti, a ne geografija.

Bugarska je članica Evropske unije od 2007. godine, a trenutno blokira pregovore Sjeverne Makedonije o pristupanju zbog ustavnog statusa bugarske manjine u toj državi. No, Denkov je kazao da nema problema da sjedne i razgovara s Dimitrom Kovačevskim, premijerom Sjeverne Makedonije, kako bi što prije riješili spor.

"Mi smo radili nedavno zajedno u Solunu i to je dobar znak. Ako se češće srećemo i češće razgovaramo moći ćemo bolje da se razumijemo. Evropska unija nije geografski entitet, u Evropskoj uniji je riječ o vrijednostima. Ako bismo se bavili samo geografskim entitetima, mogli bismo da biramo različite regione, mogli bismo da kažemo da je Euroazija još veća i još bolja prilika, ali šta je to što treba da nas ujedini u EU, to su vrijednosti, a ne geografija", kazao je Denkov.

Dodao je da i Bugarska dobro zna šta znače blokade, jer ih upravo Holandija i Austrija trenutno koče na putu ka pristupanju schengenskom prostoru.

"Blokiraju nas da postanemo dio schengena i znam kakav je to osjećaj kada vi dajete sve od sebe, a neko drugi vas blokira. Vjerovatno na neki način za koji vi smatrate da nije pravedan. Za mene je izuzetno važno da se definiše da smo mi ljudi koji žele da budu u Evropi i evo da dam primjer šta mi radimo sve da bude uključeni u schengen. Mi smo relativno nova vlada, ali imamo spisak stvari koje trebamo da uradimo, doslovno iz dana u dan. Raspored šta treba da bude na Parlamentu, šta treba da se uradi na vladi i tako dalje. Kada budemo uradili svoj domaći zadatak u sto procenata i kada budemo pričali s drugima niko ne može da nam kaže da smo pogriješili. S tog stanovišta mislim da je ovo napor koji bi trebalo da bude bilateralan ili multilateralan, tako smo mi tome i pristupili", pojasnio je bugarski premijer.

Istakao je da je to često domaće političko pitanje koje se manifestuje "borbom protiv komšija", ali da to nije nešto što ću on raditi. Kazao je i da zajedno s makedonskim kolegom trebaju iskoristiti svaku mogućnost koja se ukaže kako bi problem bio riješen.

"Svi gledaju u Bugarsku i pitaju nas: 'Zašto ih zaustavljate zbog tih promjena Ustava?'. Hajde da ja postavim drugo pitanje: 'Zašto bi bio problem da Bugari budu dio deset naroda koji već jesu ili bi trebali biti uključeni u Ustav Sjeverne Makedonije?'. Dakle, to nije neki moj lični problem, ovo je politički problem. Ali, ovaj politički problem je sada dio pregovora između Sjeverne Makedonije i Evropske unije i nadam se da će se to riješiti onako kako je definisano. Bio bih veoma sretan kada bi sve ove zemlje, kada se sljedeći put okupimo zajedno, počele pregovore s pregovorima, jer zaista vjerujem da naš Balkan treba da bude jedinstven ekonomski, geografski i nadam se da će biti i politički. Ali, dozvolite da opet kažem imamo veliki domaći zadatak pred sobom u svojim zemljama", zaključio je Denkov.