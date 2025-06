U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, preko puta zgrade Predsjedništva BiH, tokom noći je postavljen spomenik bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću.

U proteklom periodu bilo je određenih problema oko pronalaska prave lokacije za postavljanje spomenika, odnosno za dobijanje dozvole, ali je na kraju spomenik bosanskom kralju Tvrtku osvanuo u blizini zgrade Predsjedništva BiH.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić izrazila je zadovoljstvo povodom postavljanja spomenika.

"Obećala sam da će naše Sarajevo dobiti spomenik bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću, a danas, na dan potpisivanja Povelje Kulina bana, svoje obećanje sam ispunila", objavila je Karić na društvenim mrežama te dodala:

"Bosanski kralj Tvrtko, preko puta zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ondje gdje i pripada."

Stjepan Tvrtko I Kotromanić (oko 1338 – 10. marta 1391) bio je bosanski ban od 1353. do 1377. a zatim i prvi bosanski kralj do 1391. godine. Tvrtko I se smatra jednim od najvećih srednjovjekovnih vladara Bosne, koji je za sobom ostavio zemlju veću, jaču, politički utjecajniju i vojno sposobniju od one koju je naslijedio.