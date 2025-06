Hercegovački regionalni odbor Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet“, donirao je školske torbe i pribor učenicima koji dolaze iz porodica slabijeg imovinskog stanja. Povod za akciju bio je svjetski dan humanosti, a raspodjela je počela iz Četvrte osnovne škole u Mostaru.

“Akciju realizujemo u saradnji sa osnovnim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naši sekretari su na terenu u svim školama u kantonu. Danas ćemo distribuirati i dostaviti školama ukupno 140 ruksaka sa školskim priborom, koji će škole podijeliti učenicima. Želim zahvaliti svim direktorima škola. Veoma je važno da smo ostvarili saradnju koju smo potom podigli na viši nivo i koju ćemo nastaviti, a kako bismo i kod učenika razvijali svijet o humanitarnom radu, važnosti Merhameta kao najstarijeg dobrotvornog društva u Bosni i Hercegovini, te upoznavali i učenike i nastavni kadar sa aktivnostima Merhameta. Želimo dati podršku učenicima koji dolaze iz porodica gdje socijalna karta nije na zavidnom nivou“, rekao je predsjednik Regionalnog odbora “Merhameta“ Mostar Adnin Hasić.

U ime direktora škola riječi zahvalnosti aktivistima ove organizacije uputila je direktorica Četvrte osnovne škole Mostar Seada Kuštrić.

“Nismo mogli imati ljepšeg gosta u školi od našeg Merhameta. Ono što je izuzetno važno je da mi u svakom slučaju i stalno sarađujemo. Nije to jedna akcija. To je njihova stalna misija. Svakodnevno smo s njima u konekciji. Možemo se uvijek obratiti za bilo kakav problem i to je nešto što nam daje izuzetnu podršku. Važno je da smo napravili ovakvu konekciju. Kod djece treba buditi merhamet, tu humanost. Nije humanost samo jednom dati ili nešto pokloniti nekom ko je u lošijem stanju od vas. Važno je svaki dan biti human. Moram zahvaliti timu Merhameta, koji živi 110 godina. Nemojmo ni to zaboraviti. U posljednje dvije godine od kako je tu posvećeni tim ljudi na čelu sa Adninom Hasićem, sve škole su se umrežile, te zajedno radimo za dobro djeteta, čovjeka i na tome smo im veoma zahvalni“, poručila je Kuštrić.

Hasić je uz sve zahvalio svih građanima koji su podržali akciju, kao i privrednim društvima, partnerskim organizacijama, te posebno kolektivu Četvrte osnovne škole Mostar i Univerziteta “Džemal Bijedić“.