Nekoliko stotina nezadovoljnih zdravstvenih radnika održalo je u utorak protest ispred Vlade Kantona Sarajevo tražeći povećanje satnice.

Protesti su održani na poziv sindikata zdravstva, a glavni zahtjev radnika u zdravstvu KS-a je povećanje satnice sa 2,76 KM, koliko trenutno iznosi, na 3,28 KM.

Iz Ljekarske komore KS-a ranije su saopštili da je zajednički stav da je Vlada KS, a prije svega nadležno ministarstvo zdravstva KS, mogla pronaći dogovor sa svim sindikatima iz oblasti zdravstva kako se ne bi došlo do protesta.

Predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS-u Senad Sadiković izjavio je da su iz Vlade KS, odnosno ministarstva zdravstva, iznijeli niz neistinitih stvari.

"Nije bilo korekcije koeficijenata nego korekcija satnice na nivou Kantona Sarajevo i to je jedini zahtjev radnika u zdravstvu KS-a. Oni su iznijeli visine naših plata, što nije tačno. Osnovna plata medicinske sestre u Kantonu Sarajevo je 1.275 KM, a oni su iznijeli primanja sa dodacima, prekovremenim satima", kazao je Sadiković.

Istakao je da će danas ili sutra sjesti za sto i dogovoriti datum objave generalnog štrajka.

"Do sada smo u svim štrajkovima radili 80 posto poslova, ali ovaj štrajk će biti puno rigorozniji. Naši trijažni punktovi će biti ispred svake zdravstvene ustanove gdje će vršiti trijažu pacijenta i odlučiti kome će biti pružena usluga", rekao je.

Predsjednik Sindikata medicinskih sestara i tehničara KS Elvedin Vatreš istakao je da su očekivali da neće doći u situaciju da moraju održati protest, dodajući da je premijer KS-a Nihad Uk dezavuisan.

"Od decembra, od momenta traženja naše satnice, to jest usklađivanja satnice sa novonastalim troškovima, premijer priča jutros o traženju nekih koeficijenata i kolektivnog ugovora. To nije isto. U svakoj zemlji Evropske unije primjeri razmišljaju da ako je došlo do porasta inflacije da ublaže inflaciju, ne samo zdravstvenim radnicima nego svim uposlenicima", rekao je Vatreš, napominjući da mijenjanje satnice znači dopunu kolektivnog ugovora.

"Mi očekujemo da će još uvijek doći do sluha i ministarstva i Vlade i da će odlučiti da je vrijeme i da treba da se promijeni satnica", kazao je Vatreš, istakavši da će rukovodstvo sindikata donijeti zvaničnu odluku kada će početi generalni štrajk.

"Štrajk je izbježan ako dođe do dogovora, ali je izvjestan ako ne dođe do dogovora", poručio je Vatreš.

Ranije je poručeno da bi u generalnom štrajku učestvovalo 17 javnih zdravstvenih ustanova, uključujući i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

U znak podrške kolegama u zdravstvu, na proteste su danas stigli i iz sindikata prosvjetnih radnika.

Uoči najavljenih protesta jutros je konferenciju za novinare održao premijer Uk i ministar zdravstva KS Haris Vranić koji su izjavili da u ovom momentu ne mogu ispuniti zahtjeve sindikata.

Premijer Uk je rekao da je kolektivni ugovor potpisan da važi 24 mjeseca i njime je garantovano sprovođenje obaveza koje je Vlada KS preuzela finansijski, a s druge strane da se preuzmu obaveze rada unutar tih zdravstvenih ustanova.