U fokusu šestog izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans (AJB DOC), koji će se održati od 8. do 12. septembra u Sarajevu, biće promocija ljudskih prava i autentične ljudske priče.

Na AJB DOC-u, koji Al Jazeera Balkans organizuje u saradnji s Al Jazeera Media Networkom i Al Jazeera Media institutom iz Dohe od blizu 300 prijavljenih biće prikazana 24 filma iz 19 zemalja u četiri programske selekcije - Takmičarski program, AJB Prikazuje, Last Minute Cinema i SmartDoc, te dvije specijalne projekcije, od čega je šest svjetskih premijera, jedna internacionalna, 12 regionalnih i pet bosanskohercegovačkih.

Program je dostupan na oficijelnoj web-stranici festivala "ajbdoc.ba", a biće prikazivan u Bosanskom kulturnom centru (BKC), Cineplexxu Sarajevo i Kamernom teatru 55.

Kroz film probuditi empatiju

Sve češće kršenje i uskraćivanje temeljnih sloboda i prava pojedinaca i grupa širom svijeta, koja bi trebala biti zagarantovana svakom ljudskom biću, ali nisu, nametnuli su temu vodilju Šestog AJB DOC Film festivala - RIGHT(S)/PRAVA - tako će i filmovi koji se prikazuju biti vođeni ovom temom.

"Obično gledamo ta prava koja su nama interesantna i ne interesuju nas drugi ljudi, druge lokacije. Na kraju krajeva, bilo je situacije u ratu u Bosni i Hercegovini gdje jedno selo ne interesuje što drugo selo strada. Želimo da probamo da to razbijemo, da probudimo empatiju kod ljudi, da se suosjećaju i sa drugima kojima su ugrožena prava ili imaju nedostatak istih i to je najbolje prikazano kroz film”, rekao je u razgovoru za Anadolu, koja je globalni komunikacijski partner AJB DOC-a, direktor festivala Edhem Fočo.

Kako je kazao, kroz filmove se prožimaju različite teme, od života migranata, Palestinaca i nepravde s kojom žive zbog otimanja teritorije, do aktuelne situacije u Ukrajini.

“Imamo dva filma, jedan se tiče stradanja u Mariupolju, drugi u Buči. I jedno i drugo su strašne priče koje će, nadam se, imati neku rezonancu kod naše publike jer je, bar jedan dio njih nažalost, prošao nešto slično prije tridesetak godina”, naglasio je Fočo.

Publici najinteresantniji filmovi iz regije

Specifičnost AJB DOC-a ogleda se u tome što su dokumentarni filmovi pripremljeni prema svjetskom standardu za televizijsko emitovanje.

“To su uglavnom dugometražni dokumentarni filmovi, koji su za potrebe našeg festivala, da bi bili u takmičarskoj selekciji, napravili kraću verziju. To su sjajni filmovi. Imamo filmove iz Irana, Turske, Ukrajine, Sirije, Palestine i tako dalje. U drugoj selekciji, Last Minute Cinema, imamo filmove koji su ostvarili uspjehe na drugim festivalima. To su filmovi izvan takmičarske selekcije i obično su sjajni. Imamo našu selekciju – AJB Screening/AJB Prikazuje – u kojima smo mi producenti ili koproducenti”, pojasnio je Fočo, navodeći da se radi o filmovima koji izazivaju veliku pažnju publike.

U sklopu tog programa biće prikazani filmovi “Svako ima svoj Everest”, "Naslijeđe Daytona: BiH – krhki mir", "Braća Musemić" i "Istražitelj".

Fočo dodaje da su filmovi iz regije, koji se obično bave različitom tematikom, a u kojim dominiraju ljudske priče, najinteresantniji publici.

Kvalitet domaćih dokumentarnih filmova, u odnosu na svjetske, zbog nedovoljnih resursa je upitan, smatra Fočo koji ipak dodaje da su tematski “naši filmovi izuzetni”.

“To su pokazale kolege iz Sjeverne Makedonije s filmom 'Honeyland', urađen s lokalnim resursima, a bio je u konkurenciji za dva Oscara – za najbolji dokumentarni i najbolji strani film. Moramo podržati industriju. Uvijek tu dođe do kreativnosti naših ljudi, pa oni uz manje resursa prave bolje filmove, a nadamo se da ćemo probati privući veći broj onih koji su spremni investirati. Pokušavamo da privučemo veliki dio takozvanih ‘decision makera’ iz cijelog svijeta, koji su u stanju da odlučuju”, rekao je Fočo.

Drugo izdanje programa AJD Industry Days

Kao jedan od veoma važnih dijelova festivala, već drugu godinu zaredom, u saradnji s Al Jazeera Documentary kanalom biće održani AJD Industry Days @AJB DOC, susreti za profesionalce iz dokumentarne industrije koji omogućavaju umrežavanje autorima dokumentarnih filmova s donosiocima odluka s Balkana i šire, te olakšavaju finansiranje i produkciju dokumentarnih filmova iz Jugoistočne Evrope, Južnog Kavkaza, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike kao i podršku u emitovanju, distribuciji i prodaji njihovih djela medijskim kućama i emiterima širom svijeta.

“Naše kolege iz Dohe su prepoznale da ovdje postoji potreba da se pravi ozbiljan Industry program i, naravno, mi to ne bismo uspjeli bez njih, jer oni snose najveći dio troškova. Na kraju, zbog njihovog uticaja mi ovdje imamo goste koje imamo. Imate direktore državnih televizija iz Japana, Južne Koreje, Finske, Švedske, Austrije, tu su i Deutche Welle, TRT. Dolaze direktori Kanskog filmskog festivala, Sundance filmskog festivala i mnogi drugi. Mislimo da je to bilo bitno i za nas, ali smo htjeli da sazrijemo kao festival pa smo to pokrenuli tek prošle godine”, istakao je Fočo.

Dokumentarni film kao ozbiljno obrazovno sredstvo

Misija AJB DOC-a je, kako je kazao, popularizirati dokumentarni film.

“Mnogo više pažnje je sada posvećeno dokumentarnom filmu. Festival je dodatna stepenica na tom našem putu. Streameri kao što su HBO i Netflix ulažu sve veći novac u produkciju dokumentarnih filmova. Tok ideja je ipak beskonačan, dok u fikciji dolazi do zasićenja i filmovi su sve slabijeg kvaliteta”, dodao je Fočo.

Kako je naveo, cilj AJB DOC-a je privući mlađu publiku jer je, smatra, dokumentarni film danas “možda najozbiljnije obrazovno sredstvo” s obzirom na to da se manje čitaju knjige.

"Dokumentarni film je možda najbolji način da ljudi dođu do dubljeg razumijevanja određenih tema. Mislim da je festival dosad uradio dobar posao. Kako će to biti ove godine, ne znamo. Nadam se da će biti dobro i pozivamo gledaoce da nam se priključe, razgovaraju s autorima, gledaju filmove. Ozbiljne teme malo kada ostave publiku ravnodušnom", rekao je Fočo i dodao:

“Često ljudi pitaju: ‘Da li mislite rasti?’. Mi ne mislimo rasti. Već smo narasli na nivo do kojeg možemo. Naravno, možemo po ozbiljnosti ili broju gostiju izvana rasti, ali da mislimo imati veći broj filmova, ne mislimo. Uzimamo najbolje od najboljih. Nadamo se da ćemo zadržati ovo i hoćemo da nekako rastemo s našom publikom, da imamo neka nova lica, a zadržavamo stara, da ljudi budu dublje uključeni u cijeli proces.”

Bogat popratni program

Odluku o najboljem filmu Takmičarske selekcije AJB DOC-a donijeće nagrađivani internacionalni žiri: reditelj Vitalij Manski, rediteljica Bernadett Tuza-Ritter, producentica Vanja Jambrović, reditelj Nermin Hamzagić i producent Mohamed Elmongy.

Svi takmičarski filmovi ulaze i u konkurenciju za nagradu programskog žirija Al Jazeere Balkans koji dodjeljuje nagradu AJB Program Award. Također, svi filmovi prikazani na AJB DOC Film festivalu ulaze u konkurenciju za Nagradu publike.

U saradnji s Al Jazeera Media institutom i u partnerstvu sa Samsungom i UNFPA-om, biće održan trodnevni trening "Produkcija dokumentarnih filmova pametnim telefonom" namijenjen mladim autorima iz regije, a pod vodstvom Farisa Bajrića.

Osim projekcija dokumentarnih filmova, 6. AJB DOC donosi i bogat popratni program, izložbu fotografija i panel-diskusiju.

Uz otvaranje festivala u Bosanskom kulturnom centru (BKC) biće otvorena izložba crno-bijelih fotografija Đorđa Kostića, Al Jazeerinog producenta Digitalne redakcije i dopisnika iz Beograda, koja je također vođena temom AJB DOC-a. Izložba je otvorena za sve posjetioce do zatvaranja festivala, uz besplatan ulaz. Autor je posvećuje Sarajevu, u kojem su nastale njegove prve crno-bijele fotografije, i Al Jazeeri Balkans - "njegovoj drugoj kući".

U saradnji s kulturnim centrom Oyoun iz Berlina biće održan panel "Uloga filma i umjetnosti u kulturi sjećanja: ruandska, ujgurska i bosanska perspektiva". Učesnici su Suli Kurban, novinarka i filmska radnica, Esther Mujawayo, sociologinja, aktivistica i osnivačica Udruženja udovica Ruande, i Nihad Kreševljaković, voditelj programa Modula memorije (MESS).